Javier Zanetti: età, Le Iene, moglie, figli, Malbec

Javier Zanetti è un ex calciatore argentino di grande successo, noto per la sua carriera calcistica e manageriale in Italia. Attualmente è il vice presidente dell’Inter e sarà ospite a Le Iene condotto da Veronica Gentili e Max Angioni. Zanetti è nato il 10 agosto 1973 a Dock Sud ed è del segno del Leone. Durante la sua carriera da calciatore è stato soprannominato Pupi o El Trattore ed è considerato uno dei più grandi calciatori argentini di tutti i tempi.

Zanetti è cresciuto in Argentina e ha iniziato la sua carriera nel calcio giocando per il Talleres e successivamente per il Banfield. Nel 1995 si è trasferito all’Inter, squadra con cui ha costruito una carriera di successo. È il calciatore con più presenze nella storia dell’Inter e ha ricoperto il ruolo di capitano della squadra dal 2001 al 2014. Durante la sua carriera, Zanetti ha vinto numerosi trofei con la squadra milanese.

Oltre alla sua carriera da calciatore, Zanetti ha anche giocato per la nazionale argentina, disputando 145 partite. Con 1114 partite ufficiali disputate in totale, si trova al decimo posto nella classifica dei calciatori con più di mille partite. La sua carriera è stata eccezionale e ha sempre dimostrato sportività e correttezza.

Oltre al calcio, Zanetti ha dedicato molto tempo all’impegno sociale. Nel 2002 ha fondato, insieme alla moglie Paula De La Fuente, un’organizzazione no profit per sostenere finanziariamente bambini disagiati e le loro famiglie nella zona di Buenos Aires. Questa iniziativa è solo una delle molte che Zanetti ha promosso nel corso degli anni.

Parlando della sua vita privata, Zanetti è sposato con Paula De La Fuente dal 1999. La coppia si è conosciuta nel 1991, quando Zanetti giocava ancora per il Talleres. Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Sol, Ignacio e Tomas. Zanetti e sua moglie sono una coppia molto unita e insieme hanno fondato la Fondazione Puli, che si occupa di aiutare i bambini in situazioni di disagio.

In conclusione, Javier Zanetti è un ex calciatore argentino di grande successo, noto per la sua carriera calcistica e manageriale in Italia. Attualmente è il vice presidente dell’Inter ed è considerato una vera e propria bandiera per il club. Oltre alla sua carriera nel calcio, Zanetti si è dedicato anche all’impegno sociale, fondando un’organizzazione no profit per aiutare i bambini disagiati. Nella sua vita privata, è sposato con Paula De La Fuente ed hanno tre figli. Zanetti è un esempio di sportività e correttezza e continua a ispirare molti giovani calciatori. La sua partecipazione a Le Iene sarà sicuramente un’occasione per conoscere meglio questo grande uomo.

