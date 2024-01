OPPO Find X7: data di uscita ufficiale e caratteristiche tecniche

OPPO, uno dei marchi più interessanti nel settore degli smartphone Android, si distingue per la sua offerta di dispositivi di fascia alta. L’azienda cinese ha recentemente lanciato un nuovo modello chiamato OPPO Find X7 Ultra, che si distingue per il suo comparto fotografico innovativo.

La caratteristica principale di questo nuovo dispositivo è l’implementazione di due sensori periscopici nel modulo fotografico posteriore. Questi sensori periscopici offrono un’esperienza di zoom avanzata, il che lo rende uno dei dispositivi con lo zoom più potente sul mercato. Oltre a questa innovazione, l’OPPO Find X7 Ultra offre anche specifiche tecniche di alto livello in altri settori.

Il display di questo smartphone ha una dimensione di 6,82 pollici e una risoluzione Quad HD+. Utilizza la tecnologia LTPO AMOLED, che permette una frequenza di aggiornamento da 1 a 120Hz e una velocità di campionamento del tocco fino a 240Hz. Il display ha una luminosità massima di 4500 nits e supporta Dolby Vision per un’esperienza visiva eccezionale.

Per quanto riguarda il processore, l’OPPO Find X7 Ultra è dotato di un Octa Core Snapdragon 8 di terza generazione a 4nm, che garantisce prestazioni elevate e una maggiore efficienza energetica. La GPU Adreno 750 offre un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni.

Per quanto riguarda la memoria, il dispositivo è disponibile in due varianti: 12GB di RAM con 256GB di memoria interna e 16GB di RAM con 512GB di memoria interna. Questo assicura un’ampia capacità di archiviazione per tutte le tue foto, video e applicazioni.

L’OPPO Find X7 Ultra utilizza il sistema operativo Android 14 con ColorOS 14. Inoltre, OPPO offre 4 anni di aggiornamenti Android e 5 anni di patch di sicurezza, garantendo così un’esperienza di utilizzo sicura e aggiornata nel tempo.

Per quanto riguarda la fotocamera, il Find X7 Ultra è dotato di un sistema fotografico posteriore molto avanzato. La fotocamera principale utilizza un sensore Sony LYT-900 da 50 megapixel con apertura f/1.8 e stabilizzazione ottica dell’immagine. Inoltre, ci sono anche due sensori periscopici: uno con uno zoom 3x e un altro con uno zoom 6x, entrambi dotati di stabilizzazione ottica dell’immagine. Questo sistema fotografico offre la possibilità di scattare foto di alta qualità e di fare zoom senza perdere dettagli.

La fotocamera anteriore utilizza un sensore Sony IMX709 RGBW da 32 megapixel con apertura f/2.4. Questo assicura selfie di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Per quanto riguarda la sicurezza, l’OPPO Find X7 Ultra è dotato di un sensore di impronte digitali nel display, che garantisce un accesso sicuro al dispositivo.

In termini di connettività, il dispositivo supporta le reti 5G SA/NSA, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e USB Type-C. Inoltre, è dotato di NFC a doppia antenna e supporta la connettività satellitare con chiamate dual-mode (opzionale).

La batteria del Find X7 Ultra ha una capacità di 5000mAh e supporta la ricarica rapida SuperVOOC da 100W. Inoltre, offre anche la possibilità di ricarica wireless Qi da 50W e ricarica wireless inversa da 10W.

Il nuovo OPPO Find X7 Ultra è disponibile in diversi colori, tra cui Ocean and Sky, Desert Silver Moon e Pine Shadow Blue. Il prezzo varia a seconda della configurazione: la variante da 12 GB + 256 GB ha un prezzo di circa 800 euro, mentre la variante da 16 GB + 512 GB ha un prezzo di circa 940 euro.

Al momento, il dispositivo è stato annunciato solo per il mercato cinese e non ci sono ancora conferme riguardo al suo lancio in Europa. Tuttavia, resta da vedere se OPPO deciderà di espandere la disponibilità del Find X7 Ultra anche in altri mercati.

In conclusione, l’OPPO Find X7 Ultra si distingue per il suo comparto fotografico innovativo e per le sue specifiche tecniche di alto livello. Se sei alla ricerca di uno smartphone di fascia alta con un’esperienza fotografica avanzata, questo potrebbe essere il dispositivo giusto per te. Resta solo da vedere se OPPO deciderà di renderlo disponibile anche al di fuori del mercato cinese.

