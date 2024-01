L’OSCAL FLAT 1C è uno smartphone innovativo che offre un’esperienza utente unica grazie al suo design accattivante, prestazioni potenti e funzionalità avanzate. Il telefono è alimentato da un processore octa-core e una generosa RAM fino a 4GB, che garantiscono una fluidità nell’esecuzione di applicazioni e processi. Il display da 6,5 pollici offre una risoluzione di 720×1600, regalando una visione mozzafiato. Inoltre, l’altoparlante Smart-K Box fornisce un audio di alta qualità, rendendo il FLAT 1C ideale per film, giochi e musica. Il telefono è dotato di fotocamere avanzate, che catturano dettagli incredibili e colori vividi sia per le foto che per i video. Grazie alla batteria da 4700mAh, il telefono offre un utilizzo prolungato. Il sistema operativo Doke OS 4.0 basato su Android 13 offre un’esperienza software avanzata con funzioni amichevoli e controlli fluidi. Il FLAT 1C supporta diverse opzioni di connettività, tra cui Bluetooth, Wi-Fi e la tecnologia 4G. Inoltre, offre la possibilità di inserire due SIM o una SIM e una scheda TF. In conclusione, l’OSCAL FLAT 1C è un dispositivo versatile e affidabile che soddisfa tutte le esigenze quotidiane degli utenti.

Continua a leggere su MondoCellulare.it: Recensione OSCAL FLAT 1C: pro e contro dello smartphone che costa meno di 100 euro