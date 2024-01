finalmente ufficiali con prezzo e caratteristiche

Asus ha finalmente presentato i nuovi smartphone ROG Phone 8, 8 Pro ed 8 Pro Edition, che sembrano promettere grandi prestazioni sia per l’uso quotidiano che per il gaming. Durante l’evento di presentazione di ASUS ROG, l’azienda taiwanese ha svelato una serie di nuovi e interessanti prodotti nel settore mobile, tra cui questi nuovi telefoni.

Il ROG Phone 8 è uno smartphone dedicato al gaming, ma offre anche un’esperienza di alto livello grazie alle nuove tecnologie introdotte. Rispetto alla generazione precedente, questo telefono è più sottile del 15%, il che lo rende adatto a un’ampia gamma di utenti. Oltre a offrire una grande potenza, il ROG Phone 8 vanta funzioni avanzate di intelligenza artificiale e un design premium.

Il telefono è dotato del potente processore Snapdragon 8 Gen 3, di una RAM LPDDR5X ad alta velocità e di uno spazio di archiviazione UFS 4.0 per prestazioni straordinarie. Il sistema di raffreddamento avanzato, che include il design Rapid-Cooling Conductor e il nuovo AeroActive Cooler X, mantiene la temperatura del telefono bilanciata durante le sessioni di gioco intense.

Inoltre, il ROG Phone 8 è resistente all’acqua e alla polvere grazie alla certificazione IP68, offrendo una maggiore sicurezza anche in situazioni ambientali avverse. La serie ROG Phone 8 è dotata di un sistema a tre fotocamere, con una lente primaria da 50 MP e obiettivo grandangolare per scatti di alta qualità e zoom 2x. Lo stabilizzatore gimbal ibrido a 6 assi 3.0 garantisce video fluidi, supportato da una stabilizzazione avanzata e dall’OIS anti-shake.

La fotocamera con teleobiettivo 3x consente di scattare foto nitide anche di oggetti lontani, mentre la fotocamera ultrawide da 13 MP offre colori naturali. La fotocamera selfie da 32 MP con un ampio campo visivo è perfetta per i selfie di gruppo. Il ROG Phone 8 può essere preordinato su Amazon e sarà disponibile a partire dal mese di gennaio al prezzo consigliato di €1.099.

Il ROG Phone 8 Pro, invece, può essere preordinato su Amazon e sarà disponibile anche nei negozi Asus Gold Store e su Amazon a partire dal mese di gennaio al prezzo consigliato di €1.199. Inoltre, fino al 31 gennaio, acquistando il ROG Phone 8 Pro è possibile ottenere gratuitamente un AeroActive Cooler X.

In conclusione, Asus ha presentato una serie di nuovi smartphone ROG Phone che offrono prestazioni di alto livello sia per il gaming che per l’uso quotidiano. Con caratteristiche all’avanguardia come il processore Snapdragon 8 Gen 3, un sistema di raffreddamento avanzato e un sistema a tre fotocamere, questi telefoni promettono di soddisfare le esigenze di tutti gli utenti.

