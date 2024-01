Come non sprecare la mortadella avanzata: ricette divertenti e facili

Se siete alla ricerca di idee originali per riutilizzare la mortadella avanzata, siete nel posto giusto. La mortadella, delizioso salume tipico di Bologna, può essere utilizzata per creare infinite ricette. Una volta affettata, però, ha una durata massima di 3 giorni in frigorifero. Se non volete semplicemente farne un panino, vi suggeriamo di mettervi ai fornelli e dare libero sfogo alla vostra creatività. Il risultato sarà gustoso e sorprendente.

Una delle idee più fantasiose per riutilizzare la mortadella avanzata sono le polpette di mortadella. Sono semplici da preparare e molto gustose. Al posto della carne tritata e del pane raffermo, si utilizzano patate lesse, uova, mortadella frullata e pangrattato. Dopo una rapida frittura in olio bollente, le polpette sono pronte per essere gustate. Possono essere servite come antipasto o come secondo piatto.

Un’altra idea interessante sono i cestini di pasta sfoglia ripieni di mortadella, ricotta e granella di pistacchio. Questo antipasto è perfetto se avete ospiti a cena e volete sorprenderli con qualcosa di particolare. Con pochi sforzi e senza essere dei veri chef, potrete ottenere un risultato scenografico e irresistibile.

Se siete abili in cucina, potete utilizzare la mortadella avanzata per preparare dei deliziosi ravioli ripieni di mortadella e ricotta. Potete anche sperimentare con altri ripieni, come mortadella e stracchino o spinaci, ricotta e mortadella. Un altro primo piatto gustoso sono gli gnocchetti con ricotta, mortadella e formaggio caprino. Questa pietanza è perfetta se avete ospiti a cena, perché è elegante ed estremamente saporita.

Con la mortadella avanzata sminuzzata a cubetti potete preparare il famoso casatiello napoletano, panini napoletani o il gateau di patate al forno. Le possibilità sono praticamente infinite. Se volete utilizzare la mortadella avanzata per un secondo piatto, vi suggeriamo di preparare un polpettone ripieno di carne macinata, mortadella e formaggio filante. Questa pietanza sarà perfetta per un pranzo domenicale.

Se siete amanti del pistacchio di Bronte, potreste provare la lasagna bianca con mortadella e pistacchio. Questa ricetta delizierà il palato di tutti gli amanti di questo “oro verde”. Per concludere il pasto in modo originale, potete preparare una versione salata della cheesecake utilizzando mortadella, ricotta, formaggio e una base di cracker, granella di pistacchi e burro fuso.

Come avrete notato, le possibilità di riutilizzare la mortadella avanzata sono davvero infinite. Speriamo che queste idee vi abbiano ispirato a sperimentare in cucina e a dare una seconda vita a questo gustoso salume. Ora non vi resta che mettervi ai fornelli e deliziare i vostri ospiti (o voi stessi) con queste originali e gustose ricette.

Continua a leggere su MediaTurkey: Come non sprecare la mortadella avanzata: ricette divertenti e facili