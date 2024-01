età, figlia, figli, ex marito, compagno attuale, malattia

Patrizia Pellegrino è una nota figura della televisione italiana, amata e apprezzata dal grande pubblico. Oggi, giovedì 11 gennaio 2024, sarà ospite nel salotto di Caterina Balivo a “La Volta Buona” su Rai Uno. Scopriamo di più su di lei, la sua carriera e la sua vita privata.

Patrizia Pellegrino è nata a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, il 17 maggio 1962. Attualmente ha 61 anni ed è del segno zodiacale del Toro. Fin da giovane, è stata affascinata dal mondo dello spettacolo e ha coltivato una grande passione per la musica. Ha studiato danza e canto, e negli anni ’80 ha iniziato la sua carriera come cantante. Il suo stile unico e la sua presenza carismatica l’hanno portata a collaborare con importanti artisti dell’epoca.

Successivamente, Patrizia Pellegrino si è avvicinata al mondo della televisione. La sua presenza sul piccolo schermo l’ha resa una delle figure più riconoscibili della TV italiana. Ha partecipato a numerosi programmi di successo, tra cui “Drive In” e il “Festival di Sanremo”, diventando una presenza familiare nei salotti italiani.

Oltre alla musica e alla televisione, Patrizia Pellegrino ha anche sperimentato il mondo del cinema, dimostrando la sua versatilità artistica. La sua capacità di trasmettere emozioni sul grande schermo ha contribuito a consolidare la sua posizione come artista a tutto tondo.

Ma la sua carriera non è l’unica cosa che la rende famosa. Patrizia Pellegrino è anche conosciuta per il suo impegno sociale. Nel corso degli anni, ha sostenuto diverse cause benefiche, utilizzando la sua popolarità per sensibilizzare l’opinione pubblica su questioni importanti.

Passando alla sua vita privata, Patrizia Pellegrino è stata sposata per molti anni con Piero Antisari Vittori. Dal loro matrimonio sono nati quattro figli: Tommaso, Arianna, Riccardo (che purtroppo è deceduto a soli 10 giorni di vita) e Gregory, adottato in Russia. La storia dell’adozione di Gregory è documentata nel libro autobiografico “Per avere Gregory”. Sebbene il loro matrimonio sia terminato parecchi anni fa, Patrizia e Piero continuano ad essere attenti genitori per i loro figli.

Nel 2005, la showgirl ha sposato l’imprenditore Stefano Todini, ma la coppia si è separata nel 2013. Nel 2016, ha incontrato e si è innamorata di Giampaolo Embrione, il suo attuale fidanzato e manager.

In conclusione, Patrizia Pellegrino è una figura iconica nel mondo dell’intrattenimento italiano. La sua carriera nella musica, nella televisione e nel cinema l’ha resa una delle artiste più amate dal pubblico. Oltre alla sua carriera, è anche impegnata in cause sociali e ha una vita privata ricca di esperienze familiari. La sua partecipazione a “La Volta Buona” su Rai Uno sarà sicuramente un’occasione per scoprire ancora di più su di lei.

