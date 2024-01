Honor X8b e X7b, finalmente ufficiali: primi dettagli e considerazioni

Honor ha finalmente annunciato i suoi primi due smartphone dell’anno, l’Honor X8b e l’Honor X7b. Nonostante si collochino nella fascia bassa del mercato, Honor ha assicurato un’esperienza superiore rispetto ai dispositivi di questa categoria. Entrambi i modelli sono dotati del processore Qualcomm Snapdragon 680, che è comune per la fascia bassa, ma Honor ha reso questi dispositivi dei veri e propri top di gamma.

Uno dei punti salienti di questi smartphone è la fotocamera principale da 108 MP con un sensore da 1/1,67 pollici, che di solito è presente solo su dispositivi di fascia alta. Inoltre, l’Honor X8b ha un display AMOLED che include una fotocamera frontale da 50 MP e un secondo dispositivo di controllo per migliorare i selfie. Questo dispositivo può sfruttare al massimo la funzionalità Magic Capsule, che fornisce informazioni aggiuntive da diverse app.

Entrambi i display, anche se di tecnologie diverse, prestano attenzione alla salute degli occhi degli utenti. Utilizzando il Circadian Night Display e il Dynamic Dimming, i dispositivi regolano automaticamente la luminosità in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, l’Honor X8b offre una modalità e-book per coloro che amano leggere molto sul proprio smartphone.

I due dispositivi presentano un design elegante grazie alle cornici sottili e al frame laterale resistente ai colpi sugli angoli. Lo schermo è un AMOLED Full HD+ da 6,7 pollici con un refresh rate di 90 Hz e una luminosità massima di 2.000 nit. La CPU è alimentata dal Qualcomm Snapdragon 680, con quattro core Kryo 265 Gold a 2,4 GHz e quattro core Kryo 265 Silver a 1,9 GHz. La GPU è Adreno 610. La memoria RAM è di 8 GB, espandibile fino a 16 GB, e la memoria interna è di 256 GB.

Le fotocamere posteriori sono composte da un sensore principale da 108 MP con apertura f/1.75, un grandangolare da 5 MP con apertura f/2.2 e una macro da 2 MP con apertura f/2.4. La fotocamera frontale è da 50 MP con apertura f/2.1. Il dispositivo è dotato anche di un sensore di impronte digitali laterale. Le dimensioni sono di 161,05 x 74,55 x 6,78 mm, con una batteria da 4.500 mAh e ricarica rapida a 35W. Il peso è di soli 166 g. Il sistema operativo è Android 13 con MagicOS 7.2.

In conclusione, Honor ha lanciato i suoi primi due smartphone dell’anno, l’Honor X8b e l’Honor X7b, che offrono un’esperienza superiore rispetto alla fascia bassa in cui sono posizionati. Con fotocamere di alta qualità, display AMOLED e un design elegante, questi dispositivi offrono prestazioni eccellenti a un prezzo accessibile. Con una batteria potente e una memoria espandibile, questi smartphone sono ideali per coloro che cercano un dispositivo affidabile e performante.

