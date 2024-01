In inverno hai più fame? E’ normale: ecco perchè

Il nostro metabolismo è influenzato dalle nostre abitudini e dalle stagioni dell’anno. Durante l’inverno, molte persone sperimentano un aumento dell’appetito, il che può essere spiegato scientificamente. Ci sono diverse motivazioni che contribuiscono a questo fenomeno individuale.

Una delle ragioni è che durante l’inverno abbiamo bisogno di più cibo per mantenere il nostro corpo caldo. Gli esseri umani, come la maggior parte dei mammiferi, sono a sangue caldo e sono in grado di produrre calore corporeo da fonti interne ed esterne. Quando le temperature esterne sono basse, il nostro corpo percepisce il freddo e aumenta la necessità metabolica di acquisire cibo per produrre calore. Questo è uno dei processi che ci permette di mantenere una temperatura corporea tra i 36 ed i 37 gradi. Quando la temperatura scende al di sotto di questo livello, il nostro corpo inizia a tremare per generare calore e consuma più energia. Di conseguenza, sentiamo più fame e cerchiamo di ripristinare le risorse alimentari.

Inoltre, durante l’inverno, tendiamo a sudare meno e a idratarci meno, il che significa che consumiamo meno acqua. Questo può influire sul nostro senso di fame, poiché l’idratazione è importante per regolare l’appetito. Quindi, anche se mangiamo di più, potremmo non sentirci completamente sazi a causa della mancanza di idratazione adeguata.

Oltre ai fattori metabolici, ci sono anche fattori umorali che influenzano il nostro appetito durante l’inverno. Con meno ore di luce solare, molte persone sperimentano un abbassamento dell’umore e una minore attività fisica. Questo può portare a una maggiore sensazione di stress e ad un aumento del senso di fame. Mangiare può diventare una forma di comfort e di compensazione per la mancanza di attività fisica e per il malessere emotivo. Questo può portare ad un aumento di peso durante i mesi invernali.

In conclusione, l’aumento dell’appetito durante l’inverno è un fenomeno normale e spiegabile scientificamente. Il nostro corpo ha bisogno di più cibo per produrre calore e compensare la mancanza di idratazione. Inoltre, i cambiamenti umorali e l’abbassamento dell’attività fisica possono contribuire ad un aumento del senso di fame. È importante prestare attenzione alla propria alimentazione durante l’inverno e cercare di mantenere uno stile di vita sano, anche se si ha più fame.

