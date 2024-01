limiti, regole, chi può ottenerli

I Fringe benefits sono una forma di aiuto e incentivo adottata dalle aziende private in Italia, che sono stati approvati anche dal governo come forma di agevolazione per diverse categorie professionali. Queste agevolazioni sono simili ai tradizionali bonus, ma si basano su un concetto diverso. Con la Manovra del 2023 sono stati stabiliti diversi limiti e forme di applicazione dei Fringe benefit.

I Fringe benefits sono benefici secondari o vantaggi indiretti emessi dallo stato o da figure professionali, che non aggraveranno il reddito e la retribuzione regolare. Questi vantaggi sono concepiti in modo tale da non essere considerati reddito dal punto di vista fiscale. Negli ultimi anni, i governi hanno ampliato le categorie e le situazioni in cui i Fringe benefits possono essere applicati, consentendo a diverse figure professionali di emetterli a titolo gratuito, con un contributo limitato dallo stato. Ad esempio, possono essere rimborsate le spese per carburanti, bollette dell’energia elettrica o gas.

Anche nel 2024 i Fringe benefits possono essere applicati per le utenze acqua, energia e gas, oltre al pagamento delle utenze della casa. La soglia massima per l’anno è stata aumentata a 1000 euro, sebbene sia stata ridotta a 2000 euro per chi ha figli a carico. Ciò significa che ogni azienda o datore di lavoro può richiedere al governo una quantità di Fringe benefits senza costi aggiuntivi, da distribuire ai dipendenti che potranno usufruirne regolarmente. Sarà l’Agenzia delle Entrate a fornire le modalità precise per ottenere e utilizzare questi benefici, che potranno essere richiesti direttamente al datore di lavoro e coprire parte delle spese come quelle di registro e bollo, la Tari o le spese condominiali.

