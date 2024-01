POCO X6, X6 Pro e M6: ufficiale il debutto in Italia: prezzi, caratteristiche, novità

Il brand POCO, originariamente una sottosezione di Xiaomi, si è separato formalmente negli ultimi anni e ha sviluppato diversi modelli di smartphone molto interessanti, con un’interfaccia software diversa da quella di Xiaomi. L’ultima gamma di smartphone POCO X6, che include il modello Pro e l’M6 Pro, è stata ufficialmente rilasciata in Italia e offre una gamma completa di opzioni per tutte le esigenze.

Il POCO X6 è il successore dell’X5, un telefono che ha ottenuto un ottimo successo anche in Italia. Una delle caratteristiche più importanti del nuovo modello è il processore, che potrebbe diventare una forma di concorrenza per altri marchi.

POCO non si limita più alla fascia entry level, ma offre una serie di prodotti anche di fascia medio-alta a prezzi molto competitivi. La versione base dell’X6 è dotata di un processore Snapdragon 7s Gen 2 di Qualcomm, fino a 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Ha una batteria da 5.100 mAh con ricarica a 67W e viene fornito in tre colori: bianco, nero e blu. Il display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1.5K ha un refresh rate di 120Hz e una luminosità massima di 1.800 nits. È protetto da un vetro Corning Gorilla Glass Victus.

Il modello X6 Pro ha le stesse caratteristiche dello schermo, ma è dotato di un processore Dimensity 8300 Ultra a 4 nm di Mediatek, con 8 o 12 GB di RAM LPDDR5X e 256 o 512 GB di memoria interna UFS 4.0. Ha una fotocamera principale da 64 MP, una ultra-grandangolare da 8 MP, una macro da 2 MP e una fotocamera interna da 16 MP.

Il modello M6 Pro è più entry level, ma ha comunque caratteristiche interessanti. Ha un processore Helio G99-Ultra, uno schermo AMOLED DotDisplay da 6,67 pollici FHD+ con refresh rate fino a 120Hz e Gorilla Glass.

Tutti e tre i modelli sono disponibili sullo store ufficiale di POCO, su Mi.com, Amazon e altri portali. I prezzi sono i seguenti: il POCO X6 Pro 5G ha un prezzo di 349,90€ per la versione da 8/256GB e 419,90€ per la versione da 12/512GB (in offerta fino al 17 gennaio a 379,90€). Il POCO X6 5G è disponibile a partire dall’11 gennaio, con prezzi che vanno da 299,90€ per la versione da 8/256GB a 369,90€ per la versione da 12/512GB (in offerta fino al 17 gennaio a 329,90€). Il POCO M6 Pro è disponibile a partire dall’11 gennaio, con prezzi che vanno da 229,90€ per la versione da 8/256GB a 299,90€ per la versione da 12/512GB (in offerta fino al 17 gennaio a 259,90€).

In conclusione, la gamma POCO X6 offre una serie di smartphone interessanti con caratteristiche avanzate a prezzi competitivi. Sia il modello base che il modello Pro sono dotati di processori potenti e schermi di alta qualità, mentre il modello M6 Pro offre una soluzione più entry level. Tutti e tre i modelli sono disponibili sullo store ufficiale di POCO e su altri portali, offrendo una gamma completa di opzioni per gli utenti italiani.

