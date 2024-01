Prime immagini del nuovo Xiaomi 14 Ultra: ecco cosa sappiamo

Un’importante notizia riguardante Xiaomi è stata rivelata oggi, per tutti coloro che sono alla ricerca di un telefono potente con componenti di qualità e a un prezzo ragionevole. Purtroppo, i comuni mortali europei stanno ancora aspettando l’uscita ufficiale degli Xiaomi 14 e 14 Pro, mentre in Cina, a fine ottobre 2023, la casa produttrice di telefoni sta ultimando i test sul prossimo Xiaomi 14 Ultra. Questo smartphone di alta gamma si concentra principalmente sulla qualità delle fotocamere, rendendolo un’ottima scelta per gli amanti della fotografia.

Le prime immagini del nuovo Xiaomi 14 Ultra sono state rivelate di recente. Queste foto sono state pubblicate dal noto leaker Jim Zhang su CoolApk, uno store di app cinese. Le immagini mostrano il dispositivo all’interno di una cover protettiva, che nasconde il design effettivo del telefono. Questo fa pensare che si tratti ancora di un prototipo, ma è possibile notare che avrà quattro fotocamere, di cui una periscopica. Inoltre, dalle immagini si può vedere che l’interfaccia della fotocamera di Xiaomi viene confrontata con quella dello Xiaomi 14 Pro e del Vivo X100 Pro.

Nonostante le immagini, al momento non sono disponibili molti altri dettagli sul nuovo Xiaomi 14 Ultra. Tuttavia, è possibile fare un riassunto delle specifiche tecniche attese. Il telefono dovrebbe avere uno schermo AMOLED 2K da 6.7 pollici con un refresh rate di 120 Hz. Sarà alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e una GPU Adreno 750. La RAM sarà di 12 o 16 GB, mentre la memoria interna sarà disponibile nelle opzioni da 256, 512 o 1 TB. Per quanto riguarda le fotocamere posteriori, si prevede una fotocamera principale da 50 MP con OIS, una grandangolare da 50 MP, un teleobiettivo da 50 MP e una fotocamera periscopica da 50 MP. Inoltre, il telefono avrà una fotocamera frontale da 32 MP.

Per quanto riguarda la data di lancio sul mercato, Xiaomi di solito annuncia prima i suoi top di gamma e dopo alcuni mesi presenta la versione Ultra. Pertanto, è ragionevole presumere che quest’anno seguiranno lo stesso schema. Si potrebbe quindi ipotizzare che il Xiaomi 14 Ultra sarà disponibile verso la fine della primavera, considerando che per lo Xiaomi 13 Ultra abbiamo dovuto aspettare l’inizio di giugno 2023. Tuttavia, al momento non ci sono informazioni ufficiali in merito.

In conclusione, Xiaomi sta per lanciare il suo nuovo telefono di alta gamma, il Xiaomi 14 Ultra, che si distingue per la qualità delle fotocamere. Nonostante siano emerse alcune immagini, ci sono ancora poche informazioni confermate sul telefono. Sarà interessante vedere come Xiaomi si posizionerà sul mercato con questo nuovo dispositivo e se riuscirà a soddisfare le aspettative degli utenti in termini di prestazioni e prezzo. Gli appassionati di fotografia saranno sicuramente attenti a questo nuovo smartphone, che promette di offrire una qualità fotografica eccezionale. Resta solo da aspettare ulteriori dettagli ufficiali da Xiaomi per saperne di più sul Xiaomi 14 Ultra.

