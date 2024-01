Prezzo incredibile di Oppo A38: ecco quanto costa

Il famoso smartphone OPPO A38 continua a conquistare milioni di utenti in tutto il mondo con il suo design minimalista e il suo incredibile rapporto qualità-prezzo. Attualmente, è disponibile su Amazon al prezzo ridicolo di soli 129€, rendendolo un affare imperdibile per gli amanti della telefonia e per coloro che cercano offerte convenienti. Questo smartphone Android è stato progettato per soddisfare le esigenze degli utenti comuni che trascorrono le loro giornate con telefonate, navigazione su internet, streaming musicale e utilizzo di app di messaggistica. L’OPPO A38 offre tutte queste funzionalità e molto altro, il tutto ad un prezzo estremamente conveniente.

Una delle ragioni per cui l’OPPO A38 offre un rapporto qualità-prezzo senza precedenti è il suo display. Dotato di un pannello LCD da 6.56 pollici super smooth a 90Hz, è perfetto per guardare video ad altissima risoluzione. Sotto la scocca, troverai anche un potente processore octa-core e fino a 8GB di RAM, insieme a una memoria interna che può arrivare fino a 1TB tramite microSD. Inoltre, la batteria da 5000 mAh ti accompagnerà per tutta la giornata senza problemi.

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questo smartphone è la ricarica SUPERVOOC da 33W, che consente di ricaricare completamente il dispositivo al 75% in soli 15 minuti. Inoltre, con una ricarica di 15 minuti, puoi guardare video su YouTube per 5,02 ore o effettuare chiamate vocali per 8,61 ore. Questo è possibile grazie alle tecnologie All-day ChargingProtection e All-Day AI Power Saving, che utilizzano l’intelligenza artificiale per ottimizzare la durata della batteria in base alle tue abitudini. Inoltre, il dispositivo è dotato di una certificazione IP54, che garantisce resistenza all’acqua e alla polvere.

La fotocamera del OPPO A38 è un’altra caratteristica che lo rende un dispositivo eccezionale. Dotato di un sensore principale da 50MP con IA, puoi scattare foto e registrare video ad alta risoluzione in qualsiasi momento. Inoltre, il dispositivo offre anche la modalità Ultra Volume, che amplifica il volume dell’altoparlante del 300%, garantendo un’esperienza di chiamata e visione video ottimale anche in ambienti rumorosi o affollati.

Tutte queste incredibili caratteristiche sembrano troppo belle per essere vere, ma grazie all’offerta su Amazon, puoi acquistare il OPPO A38 a soli 129€. Se sei alla ricerca di uno smartphone di alta qualità a un prezzo conveniente, ti consigliamo di agire immediatamente e aggiungere questo dispositivo al tuo carrello. Grazie ai servizi Prime di Amazon, potrai ricevere il tuo nuovo smartphone direttamente a casa tua già domani.

In conclusione, l’OPPO A38 è un dispositivo eccezionale che offre un design minimalista, un display di alta qualità, una batteria potente, una fotocamera avanzata e molte altre funzionalità a un prezzo estremamente conveniente. Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone, non perdere questa opportunità unica di acquistare un dispositivo di alta qualità ad un prezzo così vantaggioso.

