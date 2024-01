età, altezza, marito, figli e ricette

Benedetta Rossi è una famosa blogger, scrittrice e conduttrice televisiva italiana che ha conquistato il pubblico grazie alle sue ricette impeccabili e al suo carisma. Il suo programma “Fatto in casa da Benedetta” è diventato un punto di riferimento per chiunque voglia imparare a cucinare o trovare ispirazione per nuove ricette.

Nata a Porto San Giovanni, in provincia di Fermo, il 13 novembre 1972, Benedetta ha 51 anni ed è di segno zodiacale Scorpione. Dopo aver studiato all’Università Politecnica delle Marche e all’Università di Camerino, si è laureata nel 2003 in Produzione e Sanità degli organismi acquatici. La sua passione per la cucina è nata fin da piccola, quando condivideva questa passione con sua madre, sua nonna e sua zia. Ha anche lavorato come aiuto cuoco in alcuni ristoranti della sua zona e la sua famiglia ha sempre gestito un agriturismo chiamato AgriturCasa Vecchia.

La svolta nella carriera di Benedetta è arrivata quando ha deciso di pubblicare video di cucina sul suo canale YouTube, che portava il nome dell’agriturismo di famiglia. Alcuni dei suoi video hanno raggiunto anche 100.000 visualizzazioni, dando il via all’avventura di “Fatto in casa da Benedetta”. Qui ha iniziato a caricare tutte le sue ricette e nel 2015 ha raggiunto il successo. I suoi video sono diventati virali e hanno attirato l’attenzione dei media. È stata contattata per partecipare a cooking show trasmessi su Food Network e Real Time, diventando in seguito ospite di numerosi programmi televisivi. Nonostante la sua popolarità, Benedetta è rimasta sempre semplice e genuina.

Oltre alla sua attività televisiva, Benedetta ha scritto e pubblicato diversi libri di ricette. La sua cucina si basa su piatti semplici e genuini, proprio come quelli preparati dalla nonna. Le sue ricette sono amate dal pubblico perché riesce a trasmettere l’amore per il cibo e la tradizione italiana.

Nella sua vita privata, Benedetta è sposata con Marco Gentile, fondatore della Mauri Media, che si occupa della promozione e dell’immagine della moglie. La coppia ha gestito un agriturismo dal 2003 al 2020, quando hanno deciso di chiudere l’attività. Nonostante non abbiano figli, hanno un cane di nome Cloud al quale dedicano molte attenzioni e affetto.

Benedetta Rossi è un’icona nel mondo della cucina italiana, un punto di riferimento per chiunque voglia scoprire nuove ricette o imparare a cucinare. La sua semplicità e genuinità l’hanno resa amata dal pubblico, che apprezza le sue ricette e il suo modo di comunicare. Grazie a lei, molte persone hanno imparato a cucinare e a sperimentare in cucina, rendendo la cucina un’attività divertente e creativa. Il suo successo è la prova che con passione e dedizione si può raggiungere qualsiasi obiettivo, diventando un punto di riferimento per gli altri.

