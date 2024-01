Nuovo Honor 6 Magic: data di uscita e prezzo

La notizia di oggi riguarda Honor, un marchio che è nato come una linea di smartphone economici di Huawei, ma che è diventato una marca a sé stante nel 2011 e fondata nel 2013. Fin dall’inizio, la linea di smartphone Honor ha aiutato Huawei a competere con i marchi a basso costo venduti online in Cina.

Recentemente sono arrivate notizie dall’industria tecnologica cinese riguardo Honor. Infatti, Honor ha annunciato la sua nuova serie Magic 6, composta da due smartphone di punta che verranno lanciati prossimamente. La serie Magic 6 di Honor include un modello Pro con caratteristiche esclusive e una versione standard con specifiche premium e un prezzo più accessibile.

Naturalmente, nella versione standard si potrebbero trovare alcune caratteristiche inferiori rispetto al modello Pro, ma il prezzo sarà notevolmente inferiore.

Il protagonista di questo articolo è il Magic 6 standard, che presenta il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 16 GB di RAM e uno schermo OLED con frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Nella serie Magic 6 troviamo anche una versione “Lite” ancora più economica, che punta alla fascia medio-bassa del mercato. Ma prima di parlare di questa versione, è importante sottolineare che l’Honor Magic 5 Pro del 2023 è disponibile su Amazon al prezzo di soli 829,00€, inclusa IVA e spese di spedizione.

L’Honor Magic 6 Lite è un telefono di fascia alta che presenta una scheda tecnica all’avanguardia. Infatti, è dotato del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, realizzato con una struttura a 4 nanometri, composto da un super core Cortex-X2, tre Cortex-A720 e quattro Cortex-A510. Inoltre, è dotato di una GPU Adreno 740.

La RAM parte da 12 GB ma può arrivare fino a 16 GB, mentre lo spazio di archiviazione è di 256 o 512 GB. Lo schermo è un pannello OLED LTPO da 6,78 pollici con risoluzione 2800 x 1280 e supporta un refresh rate di 120 Hz, rendendolo ideale per la visualizzazione di contenuti online. Per quanto riguarda la fotocamera, troviamo una fotocamera principale da 50 MP, un’ultra grandangolare da 50 MP con angolo di visuale di 120 gradi e un teleobiettivo da 32 MP con supporto per lo zoom ottico 2,5X. Il sensore primario ha una dimensione di 1/1,28 pollici e un’apertura di f/1,9.

Per quanto riguarda la batteria, il Magic 6 Lite è dotato di una batteria da 5450 mAh con supporto per la ricarica rapida da 66 W. In soli 30 minuti, la batteria può essere ricaricata completamente, rendendo il telefono pronto all’uso in pochissimo tempo.

Al momento, il Magic 6 Lite è disponibile solo in Cina, ma presto sarà lanciato anche in altre parti del mondo, compreso il nostro paese. Ci aspettiamo che sia disponibile sul mercato a partire dal mese di febbraio.

