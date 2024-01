Stefano Tacconi figli, avete mai visto Andrea, Virginia, Alberto e Vittoria? età, lavoro

Stefano Tacconi è un ex calciatore e portiere che ha quattro figli nati dal suo matrimonio con Paola Speranza. Oggi, domenica 14 gennaio 2024, sarà ospite nel salotto di Verissimo condotto da Silvia Toffanin, e sarà in studio accompagnato da due dei suoi figli.

La famiglia Tacconi è molto unita e affiatata. Il problema di salute che ha colpito l’ex portiere li ha resi ancora più vicini. Stefano Tacconi e sua moglie Paola hanno quattro figli: Andrea, Virginia, Alberto e Vittoria. Il figlio più noto dell’ex calciatore è Andrea Tacconi, nato a Torino nel 1995 e che ha attualmente 28 anni. È il primogenito della coppia ed è diventato famoso per la sua partecipazione a Temptation Island nel 2026 e successivamente come concorrente a La Fazenda. Sappiamo anche che Andrea è fidanzato con una giovane ragazza di nome Joelle Fargion.

I figli più piccoli di Stefano Tacconi, Virginia, Alberto e Vittoria, sono invece molto più riservati e non sono coinvolti nel mondo dello spettacolo. La famiglia Tacconi è legata da un forte legame affettivo. Durante il momento più difficile della sua vita, quando Stefano Tacconi è stato in coma, i suoi quattro figli e sua moglie Paola sono sempre stati lì per offrire il loro incondizionato supporto.

Dopo il periodo buio, la moglie di Stefano Tacconi ha raccontato la sua esperienza di riabilitazione e rinascita. Hanno seguito una lunga riabilitazione ad Alessandria e successivamente sono stati a Milano per tre mesi. La vera rinascita è avvenuta a San Giovanni Rotondo, presso la Casa sollievo della sofferenza. La famiglia si è trasferita lì per quattro mesi e ha preso una casa vicino all’ospedale. Durante questo periodo, hanno sempre sentito una luce che li ha guidati e hanno affrontato le loro paure grazie al calore umano che hanno ricevuto.

Oggi, Stefano Tacconi sarà ospite nel salotto di Verissimo insieme ai suoi figli. Sarà interessante scoprire di più su di loro e sul loro splendido rapporto familiare.

