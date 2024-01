Come vedere se qualcuno ha letto un messaggio anche senza le spunte blu su Whatsapp: la guida

WhatsApp è un’app di messaggistica istantanea molto popolare, con oltre 2 miliardi di utenti attivi mensili in tutto il mondo. Gli utenti trascorrono in media quasi 38 minuti al giorno sull’app. Tuttavia, molti si chiedono come capire se un messaggio è stato letto senza dover fare affidamento sulle spunte blu.

È possibile disattivare le spunte blu e lo stato online per garantire maggiore privacy. In questo modo, nessuno potrà vedere se e quando si utilizza l’app. Ma c’è comunque un modo per capire se un messaggio è stato letto senza le spunte blu. Non è necessario utilizzare app esterne di dubbia sicurezza, ma è sufficiente seguire alcuni semplici passaggi direttamente su WhatsApp.

Un trucco molto semplice per capire se un messaggio è stato letto è inviare un messaggio vocale dopo aver mandato un messaggio di testo. Quando il contatto ascolta il messaggio vocale, comparirà la spunta blu accanto al messaggio di testo, confermando che è stato letto.

Esiste anche un altro metodo per verificare se un messaggio è stato letto anche senza le spunte blu. È possibile selezionare il messaggio inviato e toccare l’icona “i” in un cerchio per visualizzare i dettagli del messaggio. Qui si può vedere l’orario di consegna e, se è stato letto, anche l’orario di lettura. Tuttavia, è importante notare che non è possibile nascondere la visualizzazione di un messaggio nelle chat di gruppo.

Se si sospetta che un contatto stia ignorando i messaggi, si può inviare un messaggio su un gruppo comune. Toccare l’opzione “info messaggio” permetterà di vedere la lista di tutti i visualizzatori. Questo potrebbe essere un modo per verificare se il contatto sta effettivamente ignorando i messaggi.

In conclusione, WhatsApp offre diverse opzioni per capire se un messaggio è stato letto anche senza le spunte blu. È possibile inviare un messaggio vocale dopo un messaggio di testo per vedere se viene visualizzata la spunta blu. In alternativa, è possibile controllare i dettagli del messaggio per vedere l’orario di consegna e di lettura. È importante ricordare che non è possibile nascondere la visualizzazione dei messaggi nelle chat di gruppo.

