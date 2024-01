età, figli, vita privata, compagno, La storia

Jasmine Trinca è una famosa attrice e regista italiana con un grande seguito di fan. Oggi, lunedì 15 gennaio 2024, sarà ospite nel programma pomeridiano di Rai Uno, “La Volta Buona”, condotto da Caterina Balivo. Scopriamo di più su di lei, la sua carriera e la sua vita privata.

Jasmine è la protagonista della serie televisiva “La Storia”, tratta dall’omonimo romanzo di Elsa Morante. La serie è attualmente in onda su Rai Uno e sta riscuotendo un grande successo. Questa sera andrà in onda la seconda puntata.

Nata a Roma il 24 aprile 1981, Jasmine Trinca ha 42 anni ed è del segno del Toro. Ha frequentato il liceo classico Virgilio, dove si è diplomata nel 2000 con il massimo dei voti. Durante il suo periodo al liceo, ha avuto l’opportunità di incontrare il regista Nanni Moretti, che stava cercando un’attrice professionista per il casting del film “La stanza del figlio”. Moretti decise di fare un provino presso il noto liceo romano e scelse Jasmine, che aveva solo 19 anni all’epoca.

Da quel momento, Jasmine ha intrapreso una carriera di successo, ottenendo numerose candidature e premi. È stata candidata al David di Donatello e al Nastro d’Argento come migliore attrice non protagonista, vincendo poi il Ciak d’oro nella stessa categoria. In seguito, ha vinto il Globo d’oro come migliore attrice esordiente della Stampa Estera e il Premio Guglielmo Biraghi ai Nastri d’argento nel 2001.

Parallelamente alla sua carriera di attrice, Jasmine Trinca ha coltivato la sua passione per l’archeologia, iscrivendosi a un corso di laurea in Lettere Antiche. Tuttavia, ha deciso di abbandonare gli studi universitari per dedicarsi completamente alla sua carriera nel mondo dello spettacolo. Nel 2004, ha fatto il suo ritorno sul set e ha vinto il Nastro d’Argento per la sua interpretazione nel film “La meglio gioventù”. Ha poi recitato in numerosi altri film di successo, tra cui “Romanzo criminale”, “Il caimano”, “Il grande sogno”, “Ti amo troppo per dirtelo”, “Miele”, “Un giorno devi andare” e “Sulla mia pelle”.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Jasmine Trinca è molto riservata e si sa poco al riguardo. Sappiamo che ha perso il padre quando era molto giovane. Ha avuto una lunga relazione con Antonio Pairulli, il suo fidanzato storico che ha conosciuto durante gli anni universitari. Hanno avuto una figlia di nome Elsa nel 2009. Attualmente non è noto se l’attrice abbia un altro compagno.

In conclusione, Jasmine Trinca è una talentuosa attrice e regista italiana che ha ottenuto numerosi successi nella sua carriera. Amata dal pubblico, è attualmente protagonista della serie “La Storia” e sarà ospite nel salotto pomeridiano di Rai Uno. Nonostante la sua riservatezza, il suo talento e la sua dedizione al cinema parlano da soli e continuano a farla brillare nel panorama cinematografico italiano.

