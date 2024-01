età, lavoro, Amici, licenziata, fidanzato, Viva Rai2

Giulia Pelagatti, nota principalmente per il suo ruolo di velina nel popolare programma televisivo Striscia la Notizia, è ora una presenza fissa nel corpo di ballo di un altro amato format, Viva Rai2, condotto da Fiorello. Ha anche partecipato ad un altro programma, Amici di Maria De Filippi, e anche se la sua esperienza a Striscia è durata solo una stagione, ha rapidamente trovato un impiego in Rai.

Giulia Pelagatti è nata il 5 aprile 1999 a Prato ed è attualmente una giovane di 24 anni. Sin da quando era molto giovane, è stata interessata allo sport e alla danza. Dopo aver conseguito il diploma presso il Liceo delle Scienze Umane “G. Rodari”, ha iniziato a partecipare a concorsi e selezioni, ottenendo successivamente l’opportunità di entrare a far parte della Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS). È anche abile in discipline come nuoto, pattinaggio e karate.

Successivamente, Giulia ha ottenuto una borsa di studio presso la prestigiosa Conservatory of Dance di Phoenix. Nel 2016 è entrata a far parte della scuola di Amici di Maria De Filippi, segnando così l’inizio della sua carriera nel mondo dello spettacolo. La sua esperienza ad Amici non è stata particolarmente fortunata, poiché è durata meno del previsto, solo pochi mesi. Durante questo periodo, ha avuto una relazione ufficiale con un altro concorrente di Amici di nome Riccardo Marcuzzo, noto anche come Riki. Tuttavia, la relazione non è durata a lungo e i motivi della rottura non sono mai stati chiariti. Attualmente, non è noto se Giulia sia single o impegnata in una relazione.

Dopo l’esperienza ad Amici, Giulia è stata scelta come ballerina per diversi programmi televisivi come Celebration, Domenica In e Il cantante mascherato. Successivamente, è stata selezionata per il ruolo di Velina mora insieme a Talisa Ravagnani nella stagione 2021/22 di Striscia la Notizia. Tuttavia, la sua permanenza nel programma è stata breve, poiché è stata “licenziata” dopo una sola stagione. Nonostante ciò, Giulia ha riferito che il suo licenziamento non è stato traumatico, poiché è stata contattata direttamente da Antonio Ricci, il creatore di Striscia, che ha elogiato il suo lavoro nonostante la decisione di non rinnovarle il contratto da parte di Mediaset.

Dopo l’esperienza a Striscia, Giulia è entrata a far parte del corpo di ballo di Viva Rai2, uno dei programmi più amati della Rai. Continua quindi a lavorare nel mondo dello spettacolo e a intrattenere il pubblico con le sue abilità di danza.

In conclusione, Giulia Pelagatti è una giovane ballerina e personaggio televisivo italiano che è diventata famosa grazie alla sua partecipazione a programmi come Striscia la Notizia e Amici di Maria De Filippi. Nonostante la sua esperienza a Striscia sia stata breve, ha continuato a lavorare in Rai e ha trovato un ruolo nel corpo di ballo di Viva Rai2. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è ancora in crescita e il pubblico continua ad apprezzare le sue performance di danza.

Continua a leggere su MediaTurkey: età, lavoro, Amici, licenziata, fidanzato, Viva Rai2