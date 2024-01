età, moglie, malattia, Iene, figlio, Viva Rai2

Mauro Casciari è un volto noto e apprezzato nel mondo della televisione italiana. Con il suo tipico timbro vocale chiaro e particolare, fa parte del team di Viva Rai2, dove ricopre un ruolo importante che va oltre quello di una semplice “spalla”. È anche presente nella puntata mattiniera del famoso format di Fiorello, dove affronta in modo leggero ma significativo argomenti importanti. Mauro Casciari è diventato famoso grazie al suo lungo periodo trascorso nel programma Le Iene.

Nato a Perugia il 10 marzo 1973, Mauro Casciari ha attualmente 50 anni. Ha iniziato la sua carriera giornalistica nella sua città natale, lavorando per Teleperugia negli anni ’90. Dopo aver collaborato con diverse radio locali, ha debuttato alla fine degli anni ’90 su Radio Italia Network e successivamente su Radio Deejay e RDS. Inoltre, ha avuto il suo primo “contatto” con Italia 1, diventando una delle voci del progetto Uno di Uno.

Negli anni successivi, Mauro Casciari ha iniziato a condurre programmi radiofonici su Radio 2 e RDS, alternandoli a spot autopromozionali in TV. Nel 2007, è entrato a far parte della squadra di inviati del programma Le Iene su Mediaset, iniziando così il suo percorso di popolarità. La sua lunga collaborazione con Le Iene lo ha reso un volto riconoscibile e uno dei giornalisti più apprezzati per la sua capacità di affrontare diverse tematiche in modo efficace. Tuttavia, nel 2016 ha deciso di lasciare il programma per cercare nuove opportunità e avere maggiore libertà.

Oltre a Le Iene, Mauro Casciari ha lavorato anche come inviato per il Giro d’Italia sulla Rai e ha condotto format come “Il candidato va alle elezioni” su TV8 insieme all’amico e ex collega a Le Iene Pif. Nel 2019 ha debuttato con Fiorello in “Viva Asiago 10”, continuando poi la collaborazione con “Aspettando Viva Rai2!” nel 2022 e diventando un membro fisso del format Viva Rai2.

Nel corso della sua carriera, Mauro Casciari è stato coinvolto in alcune controversie. Durante una puntata di Le Iene nel 2013, è stato accusato di diffamazione per aver sostenuto la responsabilità delle forze dell’ordine nella morte di Giuseppe Uva. Tuttavia, è stato successivamente assolto da queste accuse.

Mauro Casciari è molto seguito anche sui social media, ma è noto per mantenere la sua vita privata riservata. Nonostante la sua popolarità e il suo successo nel mondo della televisione, ha scelto di mantenere un certo livello di privacy.

In conclusione, Mauro Casciari è un giornalista e conduttore televisivo molto apprezzato in Italia. Con la sua voce unica e la sua capacità di affrontare tematiche importanti in modo leggero ma significativo, è diventato un volto riconoscibile per il pubblico italiano. Dopo il suo periodo di successo a Le Iene, ha continuato a lavorare in diversi programmi televisivi, dimostrando la sua versatilità e la sua passione per il giornalismo. Nonostante la sua fama, Mauro Casciari è riuscito a mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori, dimostrando la sua discrezione e riservatezza.

