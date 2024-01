Fabrizio Biggio: età, moglie, figli, carriera, Viva Rai 2

Fabrizio Biggio è un noto attore e conduttore televisivo italiano, famoso nel mondo dello spettacolo del nostro paese. Nato a Firenze nel 1974, Biggio è cresciuto in una famiglia mista, con madre francese e padre pugliese. Dopo aver completato il suo percorso di studi presso il Liceo classico Michelangelo, ha iniziato ad avvicinarsi al mondo dello spettacolo.

La moglie di Fabrizio Biggio è Valentina De Ceglie, di cui si sa poco. Valentina lavora nel mondo della televisione, probabilmente dietro le quinte, ed ha una grande passione per l’arte del crochet. Su Instagram, Valentina condivide le sue creazioni fatte a mano all’uncinetto, tra cui borse e arredi per la casa. Dal loro amore sono nati due figli, Alo e Bianca. In una recente intervista, Biggio ha ammesso di essere molto disordinato e di non prestare attenzione ai dettagli come un calzino per terra. Nonostante ciò, Valentina ha accettato il suo difetto e i due sono una coppia stabile da molto tempo. Valentina è anche amica di Alessia Marcuzzi e Katia Follesa, che supportano le sue idee.

Fin da piccolo, Fabrizio Biggio si è appassionato al cinema e al teatro, iniziando a recitare sin da giovane. Ha fatto il suo esordio in televisione nel 1997 con “La zanzara in classe” e successivamente è diventato un volto noto di MTV. È stato scelto come presentatore per vari programmi della tv musicale e ha acquisito le prime esperienze nel campo. Il vero successo è arrivato nel 2000, quando ha formato con l’amico Francesco Mandelli il duo comico “I Soliti Idioti”. La coppia ha ottenuto grande successo e sono stati ospiti al Festival di Sanremo nel 2012 e nel 2015 con la canzone “Vita d’Inferno”. Grazie al loro umorismo demenziale, Fabrizio Biggio è diventato un attore, conduttore e comico italiano molto famoso.

