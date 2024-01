Apple “supera” Samsung nella vendita di smartphone: ecco il dato

Il mercato degli smartphone ha subito una rapida evoluzione negli ultimi anni, diventando un elemento fondamentale nella vita di quasi tutti. Oggi, due colossi dominano questo settore da oltre un decennio: Samsung ed Apple. Nonostante abbiano target di utenza differenti, entrambe le aziende detengono una larga fetta di mercato. Tuttavia, secondo i dati più recenti, Apple è riuscita a superare Samsung in termini di vendite, segnando un importante traguardo per l’azienda di Cupertino.

Questo sorpasso non deve essere sottovalutato, in quanto rappresenta un momento significativo per Apple. Fino ad ora, Samsung aveva mantenuto la sua posizione di leader grazie alla vasta gamma di prodotti offerti, che si adattano alle diverse esigenze dei consumatori. Tuttavia, Apple è riuscita a differenziarsi maggiormente e ad ampliare la sua base di clienti, permettendole di acquisire una posizione di rilievo nel mercato degli smartphone.

I dati che hanno portato Apple a superare Samsung sono stati rivelati da IDC, attraverso il rapporto “Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker” relativo alle spedizioni di smartphone nel 2023. Secondo questo rapporto, Apple avrebbe conquistato una quota di mercato pari al 20,1% con 234,6 milioni di modelli spediti, mentre Samsung si sarebbe fermata al 19,4% con poco più di 226 milioni di unità vendute lo scorso anno. Questo significa un aumento del 3,7% per Apple e una diminuzione del 13,6% per Samsung rispetto all’anno precedente.

È importante sottolineare che nel complesso c’è stato un leggero calo delle vendite di smartphone nel 2023 rispetto all’anno precedente, pari a circa il 3,7%. Tuttavia, ciò non ha impedito ad altri brand di emergere sul mercato. In particolare, i brand asiatici come Xiaomi ed Oppo hanno registrato un aumento considerevole negli ultimi cinque anni, sebbene abbiano subito un calo nel corso del 2023.

Un dato interessante riguarda la parte finale del 2023, durante la quale le spedizioni di smartphone hanno registrato un aumento del 30% rispetto all’anno precedente. Questo indica che le persone tendono ad acquistare un numero maggiore di smartphone verso la fine dell’anno solare.

In conclusione, Apple ha superato Samsung in termini di vendite di smartphone nel 2023, segnando un importante traguardo per l’azienda americana. Nonostante la diminuzione generale delle vendite nel settore degli smartphone, si è registrato un aumento delle spedizioni nella parte finale dell’anno. Inoltre, brand asiatici come Xiaomi ed Oppo hanno fatto emergere la loro presenza sul mercato, sebbene abbiano subito una diminuzione delle vendite nel corso del 2023. Questi dati dimostrano che il mercato degli smartphone è in continua evoluzione e che le preferenze dei consumatori possono cambiare nel corso del tempo.

