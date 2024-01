età, lavoro, le Iene, condanna, moglie, figli, Instagram

Luigi Pelazza è un noto giornalista e inviato, famoso per il suo lavoro nel programma Le Iene su Mediaset, Italia 1. È diventato uno dei volti più riconoscibili nel mondo dell’informazione grazie alle sue inchieste e ai suoi reportage. Inoltre, ha preso parte a diverse pubblicità e iniziative, oltre ad aver partecipato a numerosi programmi televisivi.

Nato a Torino il 2 febbraio 1969, Luigi Pelazza ha iniziato la sua carriera come Carabiniere. Successivamente si è trasferito in Sardegna, ad Alghero, dove ha iniziato a lavorare in televisione su un canale regionale. Ha anche lavorato nel settore delle pietre preziose per alcuni anni, sempre ad Alghero, alla fine degli anni ’90.

La sua prima popolarità è arrivata con il programma Il Rompiscatole, trasmesso su un canale locale, che lo ha reso noto anche al di fuori della Sardegna. Tuttavia, la vera svolta nella sua carriera è arrivata nel 2002, quando è entrato a far parte del team di Le Iene. Qui si è occupato principalmente di servizi di inchiesta all’estero e ha ottenuto un premio giornalistico per uno dei suoi reportage. Nel 2007 ha lavorato anche nel programma Scappati con la cassa, sempre su Mediaset.

Negli ultimi anni, Luigi Pelazza non è più un giornalista e ciò gli ha dato la possibilità di partecipare a diverse pubblicità, come ad esempio quella per Linkem. Tuttavia, il suo lavoro di personalità “d’assalto” ha anche portato ad alcuni processi, come quello del 2016 per concorso in sostituzione di persona. Un altro processo molto rilevante si è verificato nel 2021, quando è stato condannato per violenza privata per essersi introdotto indebitamente a casa della giornalista Guia Soncini. La sua condanna è stata poi trasformata in una multa di 15 mila euro, dopo che inizialmente era stato condannato a scontare 3 mesi di reclusione.

Luigi Pelazza è molto riservato riguardo alla sua vita privata, ma si sa che nel 2010 ha sposato la sua compagna Federica Arlandi, dalla quale ha avuto due figli.

In conclusione, Luigi Pelazza è un giornalista e inviato di grande successo, noto per il suo lavoro nel programma Le Iene. La sua carriera è iniziata in Sardegna, ma è diventato famoso in tutta Italia grazie alle sue inchieste e ai suoi reportage. Nonostante alcuni problemi legali, Pelazza continua a essere una figura di spicco nell’ambito dell’informazione e a suscitare grande interesse nel pubblico.

Continua a leggere su MediaTurkey: età, lavoro, le Iene, condanna, moglie, figli, Instagram