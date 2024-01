Francesco Facchinetti moglie, chi è Wilma Helena Faissol? età, figli, lavoro

Francesco Facchinetti moglie, Wilma Helena Faissol, è una fashion blogger brasiliana nata il 2 febbraio 1982 a Rio De Janeiro. Attualmente ha quasi 42 anni ed è del segno zodiacale dell’Acquario. Dopo essersi laureata in Brasile, ha lavorato per sei anni in un ospedale, ma ha deciso di lasciare il suo paese natale a causa delle esperienze dolorose che ha vissuto. Si è quindi trasferita a New York, dove ha lavorato nell’ufficio di comunicazione e marketing della stilista Vera Wang. Successivamente, si è trasferita in Italia e ha iniziato la sua carriera come fashion blogger e influencer.

Prima di incontrare Francesco Facchinetti, Wilma ha avuto una relazione lunga e significativa dalla quale è nata la sua prima figlia, Charlotte Olympia Faissol Muller. Tuttavia, non sono disponibili informazioni sull’identità del padre. Wilma e Francesco Facchinetti si sono incontrati in modo casuale a Marrakech, in Marocco, quando lei è inciampata su di lui. Questo incontro ha segnato l’inizio della loro conoscenza.

La coppia ha deciso di sposarsi due volte. La prima volta è avvenuta nel dicembre del 2014 in segreto, mentre la seconda volta è stata una grande cerimonia con numerosi invitati nel 2015. Da allora, Wilma e Francesco hanno avuto due figli insieme. Il primogenito, Leone, è nato il 29 ottobre 2014 e quest’anno compirà dieci anni. La seconda figlia, Lavinia, è nata l’8 marzo 2016 ed ha 8 anni.

La vita privata di Wilma Helena Faissol sembra essere molto felice e affiatata con Francesco Facchinetti. Nonostante la loro storia d’amore sia iniziata in modo rocambolesco, i due sono riusciti a costruire una solida relazione. Sono passati dieci anni da quando si sono sposati, e questo è sicuramente un traguardo importante per la coppia.

Wilma Helena Faissol è anche molto attiva sui social media, dove condivide foto e aggiornamenti sulla sua vita e sulla sua carriera di fashion blogger. La sua attività nel settore della moda e delle nuove tecnologie le ha permesso di creare un seguito di fan e di diventare un punto di riferimento per molte persone.

Oltre alla sua carriera di fashion blogger, Wilma è anche impegnata nella sua famiglia. Essere moglie e madre è una priorità per lei, e dedica molto tempo ed energia alla cura dei suoi figli e al sostegno del marito nella sua carriera. La sua presenza costante nella vita di Francesco Facchinetti è un segno dell’amore e del supporto che si scambiano reciprocamente.

In conclusione, Wilma Helena Faissol è la moglie di Francesco Facchinetti. Nata in Brasile, ha intrapreso una carriera di successo come fashion blogger e influencer. La sua vita privata è caratterizzata da un matrimonio felice con Francesco e dalla presenza di due figli, Leone e Lavinia. Wilma è anche molto attiva sui social media, dove condivide la sua passione per la moda e le nuove tecnologie. La sua storia personale e professionale è un esempio di determinazione e successo, e continua a ispirare molte persone.

