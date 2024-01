Quanto tempo trascorri sulle App? Ecco come scoprirlo

In un mondo in cui gli smartphone e le app sono diventati parte integrante della nostra vita quotidiana, è importante prendere coscienza del tempo che trascorriamo su queste applicazioni. Capire quanto tempo dedichiamo alle app può esserci utile per ridurre il loro utilizzo e per comprendere meglio quali app sono le più utilizzate. In questo articolo, ti forniremo le informazioni pratiche per scoprire quanto tempo trascorri sulle app e come farlo.

Se possiedi uno smartphone Android e vuoi vedere il tempo totale trascorso sulle app, la prima app da utilizzare è StayFree – Screen Time. Puoi trovarla, scaricarla e installarla direttamente dal Play Store del tuo dispositivo. Una volta ottenuta, avviala cliccando sull’icona e premi “Per cominciare” e poi “Continua”.

StayFree ti fornirà il tempo totale di utilizzo delle app e una lista delle app più utilizzate, in ordine di tempo trascorso su ognuna di esse. Nella parte superiore destra dell’app, vedrai l’icona di un calendario. Cliccandoci sopra, puoi selezionare un giorno specifico per visualizzare i dati relativi. Inoltre, StayFree offre anche la possibilità di impostare dei limiti di utilizzo. Premendo sul menu, rappresentato dall’icona con le tre linee in alto a destra, puoi selezionare l’opzione “Aggiungi un limite di utilizzo”.

Successivamente, scegli tra le opzioni disponibili: “Limite di utilizzo dell’app”, “Limite di utilizzo della categoria” o “Limite di utilizzo del sito web”, a seconda di ciò che desideri stabilire. Dovrai selezionare il tempo massimo dopo il quale desideri ricevere un avviso.

Se invece possiedi un iPhone e vuoi scoprire il tempo trascorso sulle app, sarà ancora più semplice. Apple ha previsto un sistema integrato sui propri dispositivi che consente agli utenti di verificare il tempo di utilizzo delle app direttamente sull’iPhone, senza dover installare app di terze parti.

Questo strumento si chiama “Tempo di utilizzo” e puoi trovarlo anche su iPad e Mac per controllare il tempo trascorso sulle app su diversi dispositivi. Una volta avviato, puoi visualizzare un grafico riepilogativo dell’utilizzo del dispositivo nella settimana in corso. Puoi quindi esaminare i dati sulle diverse attività e sui tempi trascorsi su ogni app, ottenendo un resoconto personale.

In conclusione, sia per gli utenti di Android che per quelli di iPhone, esistono strumenti integrati e app di terze parti che permettono di monitorare il tempo trascorso sulle app. Questa consapevolezza può essere utile per ridurre l’utilizzo e comprendere quali app sono le più utilizzate. Utilizzando queste informazioni, puoi prendere decisioni più consapevoli sul tuo tempo e migliorare la tua produttività.

