Veronica Gentili, chi è: età, vita privata, carriera, Iene Show

Veronica Gentili è una giornalista e conduttrice televisiva molto conosciuta in Italia. È famosa per essere la conduttrice del programma di approfondimento Controcorrente, trasmesso su Rete 4, e per essere una delle conduttrici del popolare show Le Iene insieme ad Angioni.

Nata il 9 luglio 1982 a Roma, Veronica Gentili è cresciuta in una famiglia artistica. Suo padre è un avvocato di nome Giuseppe Gentili, mentre sua madre è la famosa pittrice Maria Antonietta Santi, conosciuta con lo pseudonimo di Netta Vespignani. Veronica ha anche un fratello maggiore di nome Alessandro Vespignani.

La vita privata di Veronica Gentili è sempre stata tenuta lontana dai riflettori del gossip. Tuttavia, di recente ha deciso di aprirsi e parlare della sua relazione con Massimo, il suo compagno che lavora anche nel mondo dello spettacolo. Massimo è uno sceneggiatore cinematografico e, secondo Veronica, è molto bravo anche nelle faccende domestiche. La loro storia d’amore sembra procedere bene grazie a una grande stima reciproca, ma come in ogni relazione, ci sono anche piccole discussioni, spesso legate al monopolio della televisione, come ha rivelato la giornalista in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

La carriera di Veronica Gentili ha avuto inizio nel 1999, quando ha fatto il suo debutto cinematografico nel film “Come te nessuno mai” diretto da Gabriele Muccino. Successivamente, si è formata artisticamente presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico, conseguendo il diploma come attrice nel 2006.

Nei primi anni della sua carriera, Veronica ha recitato in teatro, televisione e cinema. Ha preso parte a diverse opere teatrali e ha continuato a lavorare sul grande schermo, recitando in film come “Le ombre rosse”, “Signorina Effe”, “Family Game”, “Vinodentro” e “L’isola dell’angelo caduto”. È apparsa anche in molte serie televisive di successo, tra cui “Provaci ancora prof!”, “Romanzo Criminale”, “Viso d’angelo” e “Don Matteo”. Tuttavia, in seguito ha deciso di intraprendere un nuovo percorso focalizzandosi sul giornalismo.

Veronica Gentili ha collaborato per diverso tempo con Il Fatto Quotidiano e nel 2015 ha ottenuto la qualifica di giornalista pubblicista. Inizialmente, è stata ospite in trasmissioni di attualità come opinionista, apparendo in show come “Piazzapulita”, “Coffee Break” e “L’aria che tira” su La7. Nel 2017 ha fatto il suo debutto come conduttrice al TGTG di TV2000 e successivamente ha ottenuto uno spazio importante anche sulle reti Mediaset. Ha presentato il TG su Rete 4 e ha condotto programmi come “Dalla vostra parte” e “Stasera Italia”, fino ad arrivare nel 2021 con il suo attuale programma “Controcorrente”.

In conclusione, Veronica Gentili è una giornalista e conduttrice televisiva di grande talento e successo. Dopo aver mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo come attrice, ha deciso di dedicarsi al giornalismo, ottenendo importanti ruoli come opinionista e conduttrice in diverse trasmissioni televisive. La sua carriera è stata caratterizzata da una costante crescita professionale, che l’ha portata a diventare una delle figure di spicco nel panorama mediatico italiano.

