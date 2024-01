Angelica Amodei: età, marito, libro, laurea, figlia, malattia

Angelica Amodei, figlia di Rosanna Lambertucci, sarà ospite nel salotto del primo pomeriggio di Rai Uno, “La Volta Buona”, condotto da Caterina Balivo. Questo avverrà oggi, mercoledì 17 gennaio, in occasione della Giornata mondiale della Pizza. Durante il programma, Angelica Amodei e altri ospiti, tra cui Gino Sorbillo, si occuperanno di preparare delle pizze eccezionali. Vediamo chi è Angelica Amodei, la sua carriera e la sua vita privata.

Angelica Amodei è nata a Roma il 31 marzo 1976 e ha quasi 48 anni. Essendo dell’ariete, ha un carattere forte e determinato. È una giornalista ed è figlia di Rosanna Lambertucci e Alberto Amodei. Sulla sua vita privata non si sa molto, tranne il fatto che è sposata, anche se l’identità del marito non è nota. Dal matrimonio è nata una figlia di nome Caterina Maria.

In passato, Angelica Amodei ha affrontato una malattia, un tumore alla tiroide, e si è sottoposta a un intervento chirurgico delicato. Fortunatamente, è riuscita a sconfiggere la malattia e a tornare più forte di prima. Questo episodio ha sicuramente segnato la sua vita e le ha dato una prospettiva diversa sulla salute e la vita stessa.

Prima di diventare ospite televisiva, Angelica Amodei è stata caporedattrice del mensile “Più Sani più Belli”. Successivamente, ha iniziato a lavorare come autrice televisiva e dietro le quinte di numerosi programmi importanti nel campo della cucina. La sua passione per il cibo e la sua esperienza nel settore l’hanno portata ad essere una figura autorevole nel panorama televisivo italiano.

Nonostante sia una giornalista di successo e una figura pubblica, Angelica Amodei ha sempre mantenuto un certo riserbo sulla sua vita privata. Non si sa molto sul suo matrimonio e sulla sua famiglia, ma sembra che lei preferisca mantenere un certo grado di privacy in questi ambiti.

La sua partecipazione a “La Volta Buona” durante la Giornata mondiale della Pizza è sicuramente un evento importante per Angelica Amodei. Questo le permetterà di mostrare le sue abilità culinarie e di condividere la sua passione per il cibo con il pubblico televisivo. Sarà interessante vedere come si cimenterà nella preparazione delle pizze eccezionali insieme agli altri ospiti, in particolare con Gino Sorbillo, un noto pizzaiolo italiano.

In conclusione, Angelica Amodei è una giornalista di successo ed è figlia di Rosanna Lambertucci. La sua partecipazione a “La Volta Buona” come ospite durante la Giornata mondiale della Pizza rappresenta un importante traguardo nella sua carriera. Nonostante sia una figura pubblica, Angelica Amodei ha sempre mantenuto un certo riserbo sulla sua vita privata, preferendo mantenere un certo grado di privacy. Sappiamo che è sposata e ha una figlia di nome Caterina Maria. La sua esperienza nel campo della cucina e la sua passione per il cibo la rendono una figura autorevole nel panorama televisivo italiano. Non vediamo l’ora di vederla in azione durante il programma e scoprire le sue abilità culinarie nella preparazione delle pizze eccezionali insieme agli altri ospiti, tra cui Gino Sorbillo.

