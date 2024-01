É sempre mezzogiorno | Ricetta chiffon cake alle mele di Natalia Cattelani

La cuoca emiliana Natalia Cattelani ci delizia con una ricetta golosa per affrontare al meglio una giornata di metà gennaio. Si tratta di una chiffon cake alle mele, un dolce soffice e leggero grazie all’utilizzo degli albumi montati a neve. La presenza delle mele conferisce un tocco di freschezza e dolcezza che rende questa torta ancora più gustosa.

Per preparare la chiffon cake alle mele, avremo bisogno di farina 0, zucchero, uova, mele rosse, lievito per dolci, cremor tartaro (opzionale), olio di semi, succo di mela, vaniglia, scorza di limone e succo di limone. Per iniziare, separiamo gli albumi dai tuorli. Montiamo gli albumi con lo zucchero e il cremor tartaro utilizzando le fruste. In una ciotola mescoliamo la farina setacciata con il lievito e lo zucchero semolato.

In un’altra ciotola, uniamo i tuorli con l’olio di semi, la scorza di limone grattugiata e il succo di mela. Aggiungiamo pian piano le polveri mescolando con una frusta manuale per evitare grumi. Incorporiamo gli albumi montati all’impasto, mescolando delicatamente dal basso verso l’alto con una spatola. Versiamo l’impasto nello stampo da chiffon cake o da ciambella non imburrato e livelliamo la superficie. Aggiungiamo le mele a fettine sottili.

Cuociamo la torta in forno caldo a 165°C per 90 minuti. Una volta sfornata, capovolgiamo lo stampo con la torta ancora all’interno sul piano da lavoro e lasciamo raffreddare così, proprio come si fa con i panettoni. Stacchiamo la torta dai lati ed il fondo dello stampo utilizzando un coltellino o una spatola.

Per aromatizzare lo zucchero, possiamo preparare un estratto di vaniglia. Raschiamo i semi delle bacche di vaniglia e mettiamo le bacche prive dei semi e della vodka calda in un barattolino. Chiudiamo il vasetto e lasciamo riposare per almeno 10 giorni.

Nel video della ricetta di “É sempre mezzogiorno” su RaiPlay possiamo trovare ulteriori dettagli. Ricordiamo che questo non è il blog o il sito ufficiale della trasmissione, ma un semplice taccuino per appuntare gli ingredienti e i procedimenti delle ricette più interessanti.

Buon appetito!

Continua a leggere su MediaTurkey: É sempre mezzogiorno | Ricetta chiffon cake alle mele di Natalia Cattelani