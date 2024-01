É sempre mezzogiorno | Ricetta involtini di verza e mortadella di zia Cri

Gli involtini di verza e mortadella preparati dalla zia Cri sono una delizia che non puoi perdere. Oggi ti svelerò la sua ricetta segreta per realizzare questo piatto gustoso e ricco.

Per preparare gli involtini di verza e mortadella, avrai bisogno dei seguenti ingredienti: 200 grammi di mortadella, 100 grammi di ricotta, 1 uovo, 100 grammi di carote, 50 grammi di sedano, 100 grammi di zucca, 100 grammi di verza, 1 scalogno, prezzemolo, rosmarino, salsa di soia, sale e pepe, olio, 10 foglie di verza, 10 fette di mortadella e 100 grammi di formaggio grattugiato.

Per iniziare, devi sbollentare le foglie di verza più grandi fino a farle ammorbidire. Una volta pronte, scolale e rimuovi la parte dura della costa centrale. In una padella, scalda un po’ d’olio e metti a rosolare le verdure tagliate finemente a striscioline, come il cuore della verza, le carote, il sedano, lo scalogno e la zucca. Sfuma il tutto con la salsa di soia e lascia cuocere fino a far stufare le verdure.

Per il ripieno, metti la mortadella a pezzetti, la ricotta, un uovo intero e il prezzemolo tritato nel mixer e frulla il tutto. Trasferisci il composto in una ciotola e aggiungilo alle verdure precedentemente stufate con la salsa di soia.

Prendi ogni foglia di verza sbollentata e adagisci sopra di essa una fettina di mortadella. Aggiungi quindi 1-2 cucchiai di ripieno sulla mortadella e ripiega la foglia formando un involtino.

Imburra una pirofila e disponi gli involtini con la chiusura rivolta verso il basso. Spolvera il tutto con il formaggio grattugiato e inforna a 180°C per circa 15-20 minuti.

Ecco pronti i deliziosi involtini di verza e mortadella, un piatto ricco e invitante che conquisterà tutti i commensali.

Non perdere l’occasione di preparare questa prelibatezza e deliziare i tuoi ospiti con un piatto unico e saporito. Buon appetito!

