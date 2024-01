É sempre mezzogiorno | Ricetta passatelli marchigiani di Federico Marzo

Federico Marzo, un nuovo volto nel mondo della cucina televisiva, fa ritorno dopo un lungo periodo di assenza presentando una deliziosa specialità marchigiana: i passatelli. Nonostante non abbia ancora lasciato un segno indelebile nel panorama culinario, Marzo si riprova con questa ricetta che promette di conquistare tutti i palati.

Per preparare i passatelli, sono necessari 100 grammi di pangrattato, 100 grammi di formaggio grattugiato, 2 uova, la scorza di un limone, una spolverata di noce moscata, brodo di carne, sale e pepe. Per il condimento, invece, servono 400 grammi di funghi champignon, 100 grammi di ciauscolo (o salsiccia), 500 millilitri di panna fresca, rosmarino, olio extravergine d’oliva e sale. Inoltre, per la fonduta di formaggio di fossa, sono necessari 100 millilitri di panna e 100 grammi di formaggio di fossa. Per guarnire il piatto, si possono aggiungere dei germogli di piselli.

La preparazione dei passatelli inizia mescolando il pangrattato, il formaggio grattugiato, le uova, la noce moscata e la scorza grattugiata del limone in una ciotola. L’impasto viene impastato fino ad ottenere un panetto compatto, che poi viene avvolto nella pellicola trasparente e lasciato riposare in frigorifero per almeno mezz’ora. Successivamente, l’impasto viene messo in uno schiacciapatate con fori grossi e schiacciato per formare i passatelli. Questi vengono poi cotti nel brodo di carne o in acqua salata bollente, fino a quando vengono a galla senza mescolare.

Per il condimento, si fa rosolare il ciauscolo sgranato (o la salsiccia) in una padella. Successivamente, si uniscono i funghi affettati, il rosmarino e si lascia appassire a fuoco vivace. Si aggiunge la panna fresca e si lascia cuocere fino a quando la salsa non si addensa. I passatelli vengono prelevati dal brodo con una schiumarola e saltati nella padella con il condimento ai funghi. Viene anche aggiunta la fonduta di formaggio di fossa, preparata facendo sciogliere il formaggio nella panna. Per completare il piatto, si possono guarnire con dei germogli di piselli.

La ricetta dei passatelli marchigiani di Federico Marzo rappresenta una vera delizia per il palato. La consistenza morbida dei passatelli si sposa perfettamente con il sapore intenso dei funghi e la cremosità della fonduta di formaggio di fossa. Si tratta di un piatto che rappresenta la tradizione culinaria della regione Marche e che merita sicuramente di essere provato.

Per chi fosse interessato a vedere la preparazione dei passatelli marchigiani di Federico Marzo, è possibile trovare il video della ricetta su RaiPlay. È importante specificare, però, che questo articolo non è il blog o il sito ufficiale delle trasmissioni televisive menzionate, ma vuole essere solo un taccuino su cui annotare gli ingredienti e i procedimenti delle ricette più interessanti.

Le immagini delle ricette sono tratte dai siti ufficiali, dagli streaming e dai social dei programmi, come ad esempio il sito https://www.raiplay.it/. Vi invitiamo a dare un’occhiata alle ricette di “É sempre mezzogiorno” e a lasciarvi ispirare dalle delizie culinarie proposte dallo chef Federico Marzo.

