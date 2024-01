età, compagno, La Vita in Diretta, Instagram, matrimonio

Alberto Matano è un noto giornalista italiano, famoso per la sua conduzione de La Vita in Diretta. Nato a Catanzaro nel 1972, Matano ha 51 anni ed è diventato un volto riconoscibile della televisione italiana.

Dopo essersi laureato in Giurisprudenza, Matano ha iniziato la sua carriera giornalistica collaborando con diverse testate, tra cui l’Avvenire. Nel 1999, ha ottenuto l’abilitazione come giornalista e ha iniziato la sua carriera televisiva presso Bloomberg TV. Nel 1996, ha completato il terzo Master della Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia.

Successivamente, Matano ha iniziato a lavorare per la Rai, inizialmente come stagista nella redazione Politico-Parlamentare. Nel 2007, è stato chiamato da Gianni Riotta per lavorare al TG1, dove ha condotto la rubrica di cronaca politico-parlamentare e ha ricoperto il ruolo di caposervizio della Redazione Interni. Durante la sua carriera al TG1, Matano ha seguito importanti eventi politici e istituzionali, come il giuramento di Sergio Mattarella come Presidente della Repubblica. Ha anche condotto altri programmi informativi come Speciale TG1, TG1 Referendum e Unomattina Estate.

Oltre alla sua carriera giornalistica, Matano è diventato anche un autore di successo. Ha scritto un libro intitolato “Innocenti – Vite segnate dall’ingiustizia”, basato sulla sua docufiction “Sono innocente”, che racconta storie di vittime di accuse infondate.

Nel 2019, Matano ha lasciato il TG1 e ha preso la conduzione del contenitore pomeridiano de La Vita In Diretta. Inizialmente ha lavorato con Lorella Cuccarini e in seguito ha condotto il programma da solo. Ha anche partecipato come giudice e opinionista a Ballando con le Stelle.

Nel 2021, durante una puntata de La Vita In Diretta, Matano ha fatto ufficialmente coming out parlando di omofobia e delle sue esperienze personali come vittima. Questo ha fatto di lui un importante punto di riferimento per la comunità LGBTQ+.

Nel 2022, Matano si è unito civilmente al suo compagno Riccardo Mannino. La coppia ha reso pubblica la loro unione attraverso un post su Instagram.

Alberto Matano è un giornalista di successo che ha contribuito in modo significativo al mondo dei media in Italia. La sua carriera è stata caratterizzata da numerosi successi e ha guadagnato il rispetto e l’ammirazione del pubblico. La sua conduzione de La Vita In Diretta è molto apprezzata e ha contribuito al successo del programma. Matano continua a essere un volto noto e amato della televisione italiana e il suo lavoro continua a ispirare e influenzare molte persone.

