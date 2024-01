età, vita privata, carriera, “Sulla mia pelle”, Chi l’ha visto

Federica Sciarelli è una giornalista e scrittrice italiana, famosa per essere stata una delle autrici e il volto principale della celebre trasmissione di Rai3 “Chi l’ha visto?”. Oltre alla sua carriera nel giornalismo d’inchiesta, è anche redattrice parlamentare e consigliera dell’Ordine dei giornalisti del Lazio.

Nata a Roma il 9 ottobre 1958 da genitori napoletani, Federica Sciarelli ha 65 anni. Suo padre era un avvocato dello stato e ha una sorella minore di cui si sa molto poco, di nome Marina.

La vita privata della giornalista è sempre stata molto riservata. Si sa che ha avuto un figlio di nome Giovanni Maria nel 1996 da una relazione che si è conclusa poco dopo. Nel 1997 si è sposata con un cineoperatore di Rai, ma non si conosce la sua identità reale.

Dopo aver conseguito il diploma al liceo scientifico, Federica Sciarelli ha vinto una borsa di studio per intraprendere la carriera giornalistica. Ha lavorato presso l’Ufficio informazioni parlamentari per 4 anni prima di iniziare la sua carriera in televisione nel 1987 a RaiTre. Ha iniziato come inviata e successivamente è diventata conduttrice dell’edizione del TG3 Roma-New York delle 22:30, per poi passare alla fascia delle 19:00.

Nel 1991 ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al valore della Repubblica Italiana dal presidente Francesco Cossiga. Nel 1989 è diventata redattrice della redazione interna del TG3. Ha anche presentato l’approfondimento del telegiornale, Primo Piano, durante i giorni feriali.

Nel 2004, Federica Sciarelli ha avuto una svolta nella sua carriera quando le è stato affidato il ruolo di conduttrice del programma “Chi l’ha visto?” su Rai3. Il 30 gennaio 2015 ha presentato lo speciale “Il dodicesimo presidente” a Corrado Augias sulle votazioni del Presidente della Repubblica.

Dal novembre 2019, è anche la presentatrice del docu-serie “Dottori in corsia” in seconda serata. Nel settembre 2020, ha presentato uno speciale di successo su Rai3 intitolato “Sulla mia pelle – Cosa è successo dopo il film?”. Lo speciale è stato trasmesso prima e dopo la prima visione del film omonimo, che racconta la tragica e controversa vicenda legata alla morte di Stefano Cucchi.

In conclusione, Federica Sciarelli è una giornalista di grande successo e prestigio in Italia. Con la sua carriera nel giornalismo d’inchiesta e la conduzione di “Chi l’ha visto?”, è diventata un simbolo storico della televisione italiana. La sua riservatezza nella vita privata e il suo impegno nel settore giornalistico le hanno guadagnato numerosi riconoscimenti e il rispetto della sua professione.

