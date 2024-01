É sempre mezzogiorno | Ricetta ciabattone delle fraschette di Fulvio Marino

Il ciabattone delle fraschette di Fulvio Marino è una specialità romana molto apprezzata, presentata dallo chef durante la trasmissione televisiva “É sempre mezzogiorno”. Questo panino di grandi dimensioni è perfetto per una pausa pranzo gustosa e appetitosa.

Gli ingredienti necessari per la preparazione del ciabattone delle fraschette sono: 1 kg di farina di semola, 600 ml di acqua, 200 ml di acqua, 4 g di lievito di birra e 25 g di sale.

La preparazione inizia mescolando la farina di semola con 600 g di acqua in una ciotola. Questo composto viene poi lasciato riposare per circa 2 ore a temperatura ambiente. Dopo il riposo, viene aggiunto il lievito di birra fresco sbriciolato e la maggior parte dell’acqua rimasta. L’impasto viene impastato fino a quando non ha assorbito tutto il liquido. Successivamente, viene aggiunto il sale e l’acqua rimanente, continuando ad impastare per alcuni minuti. L’impasto viene coperto e lasciato lievitare per circa 3 ore sempre a temperatura ambiente.

Una volta lievitato, l’impasto viene diviso in due parti e si formano due pani di forma allungata. Sulla superficie dei pani vengono praticate delle incisioni superficiali e si lasciano riposare per altri 30 minuti. Infine, i pani vengono cotti nel forno preriscaldato a 200°C per circa 40 minuti, fino a quando risultano dorati e croccanti.

Il ciabattone delle fraschette di Fulvio Marino è ora pronto per essere gustato. Può essere farcito con gli ingredienti preferiti, come affettati, formaggi, verdure o salse. È possibile trovare il video completo della ricetta su RaiPlay, nella sezione dedicata alla trasmissione “É sempre mezzogiorno”.

È importante ricordare che questo articolo è solo un riassunto della ricetta di Fulvio Marino e non rappresenta il blog o il sito ufficiale della trasmissione.

