É sempre mezzogiorno | Ricetta plumcake ai mirtilli di Damiano Carrara

Il rinomato pasticcere toscano Damiano Carrara, famoso per la sua carriera televisiva, ci ha regalato una prelibata ricetta di plumcake ai mirtilli, perfetta per iniziare la giornata con una colazione golosa. Ciò che rende questa ricetta ancora più speciale è che è adatta anche ai celiaci, grazie all’utilizzo di farina di riso e di mandorla.

Per realizzare questo dolce squisito, avremo bisogno di alcuni ingredienti fondamentali. Dovremo procurarci 50 grammi di farina di riso, 50 grammi di farina di mandorla, 65 grammi di mirtilli semi canditi, 80 grammi di purea di mirtilli, 100 grammi di zucchero, 100 grammi di uova, 50 grammi di burro fuso, 75 grammi di panna fresca, 25 grammi di amido di mais, 3 grammi di lievito per dolci, la scorza grattugiata di un limone e un pizzico di sale.

Iniziamo la preparazione del plumcake creando una deliziosa ganache. Per farlo, dobbiamo reidratare la gelatina in acqua fredda e successivamente unirla al latte caldo insieme alla vaniglia e al glucosio, che se preferiamo possiamo omettere. Questa miscela va poi unita al cioccolato bianco fuso e frullata con un mixer ad immersione. Aggiungiamo anche la panna liquida ed emulsioniamo nuovamente il tutto. La ganache deve riposare in frigorifero per una notte.

Ora passiamo alla preparazione del plumcake vero e proprio. Iniziamo lavorando il burro con lo zucchero, la scorza grattugiata del limone e la farina di mandorle. Dopo aver montato per qualche minuto, uniamo le uova a temperatura ambiente e continuiamo a montare. Aggiungiamo quindi la farina di riso, l’amido di mais e il lievito per dolci, preferibilmente setacciato, e mescoliamo ancora per qualche istante. Aggiungiamo poi la purea di mirtilli, ottenuta semplicemente frullandoli, e la panna liquida, mescolando fino a ottenere un composto omogeneo. Infine, aggiungiamo i mirtilli semi canditi.

Trasferiamo l’impasto ottenuto in uno stampo da plumcake precedentemente imburrato ed infarinato. Lasciamo riposare l’impasto in frigorifero per 5-6 ore. Dopo il riposo, cuociamo il plumcake in forno preriscaldato a 160°C per circa 40 minuti. Una volta raffreddato, possiamo decorare il plumcake con abbondante ganache al cioccolato bianco.

Se volete vedere la preparazione di questa e di altre ricette, potete trovare i video della trasmissione “É sempre mezzogiorno” su RaiPlay. È importante sottolineare che questo articolo non è il blog o il sito ufficiale della trasmissione, ma vuole semplicemente essere un taccuino in cui annotare le ricette più interessanti. Le immagini delle ricette sono tratte dai siti ufficiali, dallo streaming o dai social dei programmi.

In conclusione, non vediamo l’ora di assaggiare questa deliziosa creazione di Damiano Carrara, il suo plumcake ai mirtilli. Un dolce perfetto per iniziare la giornata con gusto e con una nota di dolcezza.

