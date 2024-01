età, carriera, meme, dove vive, Napoli, contratto

Walter Mazzarri, nato il 1 ottobre 1961 a San Vincenzo, è un allenatore di calcio italiano. Dopo aver avuto una breve carriera da calciatore, ha iniziato la sua carriera da allenatore come collaboratore tecnico del Bologna. Successivamente, ha lavorato come secondo allenatore di Ulivieri a Napoli. Ha poi avuto esperienze come allenatore della prima squadra con Acireale e Pistoiese prima di essere ingaggiato come tecnico del Livorno, con cui ha riportato la squadra in Serie A terminando al 3° posto.

Uno dei momenti più importanti della carriera di Mazzarri è stata la sua esperienza con la Reggina. In particolare, l’ultima stagione con la squadra è stata molto significativa, con la squadra costretta a salvarsi nonostante una penalizzazione di -11 punti a causa delle sentenze di Calciopoli. Grazie al lavoro del tecnico toscano, la squadra è riuscita a raggiungere l’obiettivo della salvezza.

Nel 2007, Mazzarri è passato alla Sampdoria, riportando la squadra a giocare nelle Coppe Europee e arrivando a disputare una finale di Coppa Italia, persa contro l’Inter ai rigori. La sua esperienza con il Napoli è stata una delle migliori della sua carriera. Arrivato come sostituto di Donadoni, Mazzarri ha imposto il suo credo tattico basandosi sul 3-5-2 e ha portato la squadra al 6° posto nella prima parte della stagione. Ha poi continuato ad ottenere ottimi risultati, raggiungendo il 3°, 5° e 2° posto nelle stagioni successive e vincendo una Coppa Italia.

Dopo la sua esperienza al Napoli, Mazzarri si è trasferito all’Inter, ma ha avuto meno fortuna e dopo una stagione e mezza è stato esonerato. Ha poi avuto una breve esperienza in Inghilterra con il Watford, prima di fare ritorno in Italia al Torino, dove è stato esonerato anche nella seconda parte della sua esperienza. Successivamente, è tornato a Cagliari come allenatore subentrato, ma è stato esonerato durante la stagione 2021/2022.

A novembre 2023, Mazzarri è stato scelto come sostituto di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli, tornando così sulla panchina del club dopo esattamente 10 anni. Ha firmato un contratto fino alla fine della stagione. Durante la sua carriera, Mazzarri è diventato famoso per il suo gesto dell’orologio, che fa riferimento alla sua abitudine di indicare l’orologio per “ricordare” agli avversari di non perdere tempo e di far recuperare il tempo perso.

In conclusione, Walter Mazzarri è un allenatore di calcio italiano con una lunga e variegata carriera. Ha avuto successo in diverse squadre italiane, ottenendo risultati significativi e vincendo una Coppa Italia con il Napoli. Dopo alcune esperienze meno fortunate, è tornato al Napoli come allenatore nel 2023, con l’obiettivo di risollevare la squadra dopo una stagione difficile.

Continua a leggere su MediaTurkey: età, carriera, meme, dove vive, Napoli, contratto