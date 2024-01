età, deputata, Forum, politica, compagno, Instagram

Rita dalla Chiesa è una personalità televisiva e politica molto conosciuta in Italia. Ha condotto per molti anni il programma Forum, uno dei programmi televisivi più longevi ancora in onda. È stata anche presente in numerosi altri programmi televisivi, sia su Rai che su Mediaset. Dal 2022 è anche deputata della Repubblica Italiana, eletta con il partito Forza Italia.

Rita dalla Chiesa è nata da Carlo Alberto dalla Chiesa, un ex militare e generale dei Carabinieri che è stato ucciso dalla mafia. Ha un fratello, Nando Dalla Chiesa, che è un sociologo e professore universitario, nonché un ex deputato e sottosegretario al Ministero dell’Università e della ricerca. Ha anche una sorella, Simona Dalla Chiesa, che è una giornalista ed è stata deputata dal 1992 al 2001 per il PDS.

Dopo la morte del padre, Rita dalla Chiesa ha iniziato la sua carriera televisiva nel 1983 con il programma “Vediamoci sul Due”. Poco dopo ha conosciuto Fabrizio Frizzi, il suo futuro compagno, durante la conduzione del programma “Pane e marmellata” su Rai Due. Nel 1984 è stata inclusa tra i membri dell’Assemblea Nazionale del partito socialista su proposta del segretario Bettino Craxi, segnando così il suo primo approccio alla politica.

Successivamente, Rita dalla Chiesa è passata a Rete 4, sotto l’egida di Mediaset. Ha condotto il programma “Parlamento In” negli anni ’80 ed è diventata famosa soprattutto per la conduzione di “Forum”, che è iniziato nel 1985. È stata la conduttrice del programma dal 1988 al 1997 e poi per altri dieci anni dal 2003 al 2013. Tuttavia, ha lasciato Mediaset a causa di divergenze con la proprietà e si è trasferita a La7, dove ha fatto il suo debutto come giurata per Miss Italia 2013. Dal 2016 ha anche pubblicato diversi libri, tra cui “Il cacciatore di stelle”, “Carlo Alberto Dalla Chiesa. Un papà con gli alamari”, “Mi salvo da sola” e “Il mio valzer con papà”.

A causa della sua lunga militanza con Mediaset, Rita dalla Chiesa è legata al partito Forza Italia. Nel 2016 ha rifiutato la proposta del centro destra di candidarla come sindaco di Roma, ma successivamente ha deciso di candidarsi alle elezioni politiche del 2022, diventando deputata. Dallo scorso anno è anche vicepresidente del gruppo di Forza Italia alla Camera.

Rita dalla Chiesa è stata sposata con Roberto Cirese, un ufficiale dei Carabinieri, con il quale ha avuto una figlia di nome Giulia, nata nel 1971. Successivamente è stata legata al collega Fabrizio Frizzi dal 1992 al 2002.

In conclusione, Rita dalla Chiesa è una figura molto nota e riconoscibile in Italia, sia come conduttrice televisiva che come politica. Ha condotto Forum per molti anni ed è stata presente in numerosi altri programmi televisivi. Dal 2022 è anche deputata della Repubblica Italiana con il partito Forza Italia. Ha avuto una famiglia segnata dalla tragedia, ma è riuscita a costruire una carriera di successo e a essere una figura influente nella società italiana.

