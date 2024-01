età, lavoro, Striscia la Notizia, fidanzata, figli

Enzo Iacchetti è una personalità legata al mondo dello spettacolo da molti anni ed è considerato uno dei più importanti conduttori comici della TV italiana. È noto soprattutto per il suo lungo e fruttuoso sodalizio con Ezio Greggio nella conduzione di Striscia la Notizia, un programma satirico di casa Mediaset che conduce dal 1994, anche se in modo non continuativo a causa del format del programma che prevede il cambio di conduttori ogni anno.

Enzo Iacchetti è nato a Castelleone il 31 agosto 1952, quindi attualmente ha 71 anni. Cresciuto a Luino, in provincia di Varese, ha iniziato la sua carriera in ambiti diversi rispetto al solito. Dopo aver lavorato in un’agenzia di viaggi a Lugano, in Svizzera, si è licenziato per lavorare presso Radio Tresa, una piccola radio libera, alla fine degli anni ’70. Nel corso dell’anno successivo, ha iniziato a esibirsi come intrattenitore e comico in eventi come matrimoni, e ha frequentato il locale Derby a Milano, dove ha avuto l’opportunità di conoscere e lavorare con altri volti comici.

Negli anni successivi, Enzo Iacchetti ha lavorato sempre più frequentemente con emittenti come Rai, Mediaset e Telemontecarlo, e ha partecipato a programmi come Sportacus su Odeon TV, Fate il vostro gioco e Tiramisù di produzione Rai. Dal 1990 è diventato un assiduo ospite del Maurizio Costanzo Show e dal 1994 è uno dei volti di Striscia la Notizia insieme a Ezio Greggio. Prima di questo, aveva già debuttato nel cinema nel 1992 con il film Oro e ha recitato in varie sit-com come Quei due sopra il varano. Inoltre, si è affermato come conduttore di programmi come Ruvido show, La stangata – Chi la fa l’aspetti. Nel 2004 ha vinto il Telegatto, un importante premio televisivo italiano.

Enzo Iacchetti è stato sposato con la sua prima moglie Roberta, da cui ha avuto il suo unico figlio, Martino, nato nel 1989. Successivamente è stato sentimentalmente legato a Maddalena Corvaglia per circa 5 anni, fino al 2007, e poi, dal 2016 al 2020, all’ex concorrente del Grande Fratello Rosi Zamboni. Attualmente è in una relazione con l’artista Tania Peli, che è 28 anni più giovane di lui.

Negli ultimi anni, c’è stata voce di una presunta ludopatia di Enzo Iacchetti, ma questa condizione è stata categoricamente smentita dallo stesso Iacchetti sui social media.

In conclusione, Enzo Iacchetti è una figura di spicco nel mondo dello spettacolo italiano, con una lunga carriera come conduttore comico. Ha lavorato in numerosi programmi televisivi e ha vinto importanti premi. La sua vita personale è stata segnata da matrimoni e relazioni sentimentali, mentre le voci su una presunta ludopatia sono state negate dall’interessato stesso.

