età, vita privata, carriera, Amici, Striscia la Notizia

Cosmary Fasanelli, una famosa modella e ballerina italiana, è nata il 25 agosto 2000 a Brindisi. Fin da piccola ha dimostrato un grande interesse per la danza, iniziando a praticarla all’età di soli tre anni. Questa passione si è poi trasformata in una vera e propria carriera. Oltre alla danza, Cosmary ha anche partecipato a dei concorsi di bellezza, mettendo in mostra la sua bellezza e il suo talento.

La sua carriera professionale è iniziata nel 2019, quando è stata scelta come modella per alcuni brand di fama. Successivamente, ha avuto l’opportunità di partecipare a Miss Italia, dove ha vinto il titolo di Miss Cinema. Questa vittoria l’ha portata a essere notata nel mondo dello spettacolo e ha avuto l’opportunità di partecipare a programmi televisivi come X Factor, Colorado, Da grande e Tu sì que vales. La sua versatilità e abilità nel mondo dell’intrattenimento televisivo sono state consolidate attraverso queste esperienze.

Il 2021 è stato un anno molto importante per Cosmary, poiché ha superato i provini per partecipare al talent show di successo Amici di Maria De Filippi. Durante la sua partecipazione al programma, ha avuto l’opportunità di studiare con l’insegnante Alessandra Celentano, ampliando ulteriormente il suo repertorio artistico. Questo è stato un periodo di grande crescita e apprendimento per la giovane ballerina.

Il punto culminante della sua carriera televisiva è avvenuto nel 2022, quando è diventata la velina mora di Striscia la notizia, affiancando Anastasia Ronca durante gli stacchetti comici del celebre notiziario satirico. Il successo di Cosmary e Anastasia è stato così grande che le due vallette sono state confermate anche per la stagione successiva del programma. Cosmary ha dichiarato che questa esperienza l’ha cambiata profondamente, portandola a prendere consapevolezza di molti aspetti della sua personalità e della responsabilità che il ruolo di Velina comporta. A livello mentale, ritiene di aver fatto un grande passo avanti e siamo tutti curiosi di vedere come si evolverà la sua carriera in futuro.

Oltre alla sua carriera professionale, la vita privata di Cosmary è sempre stata caratterizzata dall’importanza della famiglia. Ha un forte legame con i suoi nonni e zii, che spesso sono stati presenti come vicini di casa. Questa rete affettiva ha contribuito a plasmare la sua identità e a sostenerla nelle sfide della vita.

Durante la sua partecipazione ad Amici nel 2021, Cosmary ha vissuto una storia d’amore con il cantante Alex Rina. La coppia ha condiviso momenti intensi e significativi durante il programma, ma alla fine la loro relazione è terminata durante l’estate. Successivamente, sul palco del Battiti Live, Cosmary ha avuto un nuovo incontro con il ballerino Nunzio Stancampiano, un altro partecipante ad Amici. Da questa esperienza è nata una breve ma significativa relazione, che ha arricchito il capitolo amoroso della sua vita. La ballerina ha così sperimentato diverse sfaccettature delle relazioni personali, crescendo non solo professionalmente ma anche emotivamente attraverso le dinamiche della vita sentimentale.

In conclusione, Cosmary Fasanelli è una giovane modella e ballerina italiana che ha iniziato la sua carriera professionale nel 2019. Ha partecipato a diversi programmi televisivi di successo e ha raggiunto il culmine della sua carriera come velina di Striscia la notizia. Oltre alla sua carriera, la sua famiglia ha sempre avuto un ruolo importante nella sua vita. Ha vissuto esperienze sentimentali significative, che l’hanno aiutata a crescere personalmente ed emotivamente. Siamo tutti curiosi di vedere come si svilupperà la sua carriera e la sua vita in futuro.

