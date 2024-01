età, vita privata, carriera, politica, libri, Diritto e Rovescio

Paolo del Debbio, nato il 2 febbraio 1958 a Lucca, è un famoso giornalista e conduttore televisivo italiano. Fin da adolescente ha dimostrato una grande passione per il giornalismo e, dopo aver completato il liceo, si è trasferito a Roma per continuare i suoi studi. Ha ottenuto il diploma di Baccalaureato in Filosofia presso la Pontificia Università della Santa Croce e successivamente la Licenza in Filosofia presso la Pontificia Università Urbaniana.

Nel 1988 Paolo ha sposato Gina Nieri, manager e direttrice degli affari istituzionali di Mediaset. Dal loro matrimonio sono nate due bambine, Sara Del Debbio e Maddalena Del Debbio. Purtroppo, il matrimonio si è concluso in seguito.

Dopo aver completato la sua laurea, Paolo ha assunto il ruolo di Segretario Esecutivo presso l’Institut International Jacques Maritain, dedicandosi alla ricerca e programmazione culturale. Durante questo periodo, ha anche fatto parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Rosselli di Torino, mentre era impegnato in Fininvest.

Successivamente, a Torino, Paolo ha fondato l’Istituto di Economia dei Media e ha mantenuto un ruolo guida nel corso degli anni. Nel 1992, ha concepito l’idea del Codice di Autoregolamentazione Tv e Minori, che è stato successivamente sottoscritto dalle televisioni commerciali e dalle associazioni di tutela minorile.

Negli anni duemila, Paolo Del Debbio ha fatto il suo debutto in televisione conducendo “Secondo voi,” un programma giornalistico trasmesso in daytime su Rete4 e Canale5 fino al 2010. Dal 2009, ha affiancato Federica Panicucci nella conduzione di “Mattino Cinque” per tre edizioni.

Nel 2012, Paolo ha ottenuto un grande successo conducendo il talk politico “Quinta colonna,” che ha condotto fino al 2018. Dal 2019, è al timone del talk d’informazione “Dritto e rovescio” su Rete4 in prima serata.

Oltre alla sua carriera televisiva, Paolo Del Debbio ha avuto anche un coinvolgimento nella vita politica italiana. Fino al 1997, è stato Direttore dell’Ufficio Studi nazionale del partito fondato da Berlusconi e ha scritto il primo programma politico per Forza Italia. Nel 1995, si è candidato come presidente alle elezioni regionali in Toscana con il Popolo delle Libertà. Nel 2001, ha lasciato la politica per dedicarsi al ruolo di Assessore alle periferie e sicurezza nella giunta milanese presieduta da Gabriele Albertini.

Oltre alla sua attività giornalistica e politica, Paolo Del Debbio è anche un autore prolifico. Ha scritto numerosi libri, tra cui il saggio “Global. Perché la globalizzazione ci fa bene,” pubblicato da Mondadori nel 2002, e “Elogio dello Stato a pendolo. Stato e mercato nel XXI secolo,” edito da Rubbettino nel 2011.

In conclusione, Paolo Del Debbio è un giornalista e conduttore televisivo italiano di grande successo. Ha una lunga carriera nella televisione, ha avuto un coinvolgimento nella politica italiana e ha scritto diversi libri. La sua passione per il giornalismo e la sua esperienza nel settore lo hanno reso uno dei volti più noti della televisione italiana.

Continua a leggere su MediaTurkey: età, vita privata, carriera, politica, libri, Diritto e Rovescio