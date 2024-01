Gigi Marzullo: età, programma, Sottovoce, domande, moglie, malattia

Gigi Marzullo, nato ad Avellino il 25 luglio 1953, è un noto conduttore televisivo e giornalista italiano. Fratello di Enzo Maria Marzullo, critico d’arte e scrittore, ha iniziato a collaborare con Il Mattino negli anni ’80, diventando giornalista. Tuttavia, nel 1983, si è trasferito a Pisa e ha conseguito una laurea in medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Pisa. Durante la sua giovinezza, ha ricevuto proposte di matrimonio da parte della sua famiglia, ma ha rifiutato le ragazze che non considerava adatte alla sua personalità.

La carriera televisiva di Marzullo è iniziata negli anni ’80, quando ha cominciato a lavorare per il servizio pubblico come conduttore di programmi come “Forte fortissimo”, “Italia mia”, “Microfono d’argento” e “Mezzanotte e dintorni”. In seguito, è diventato un ospite fisso in programmi come “Che tempo che fa”. Da oltre dieci anni, è il conduttore principale dei programmi “Notte” di Rai 1. Nonostante avesse raggiunto l’età pensionabile nel 2020, continua a lavorare in TV con un contratto da collaboratore esterno.

Durante la sua carriera, Marzullo è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza per un’ernia addominale e ha anche uno stent, un divaricatore utilizzato per mantenere aperte alcune sezioni come le aorte. Oltre al giornalismo, ha avuto anche alcune esperienze come attore, interpretando sé stesso nella serie di Sky “1993” e nel film “Body Guards”.

Per molti anni, Marzullo è stato uno dei pochi giornalisti di spicco della Rai a non essere sposato. Tuttavia, nel 2018 ha sposato Antonella De Iuliis, dopo una relazione di circa venti anni. Sebbene il giornalista non abbia figli biologici, la sua moglie ha un figlio da una precedente relazione. In passato, è stata attribuita a Marzullo una relazione fugace con l’attrice francese Delphine Forest.

Nonostante l’età e il successo raggiunto, Gigi Marzullo continua a lavorare con passione nel mondo della televisione. La sua longeva carriera giornalistica e televisiva è stata caratterizzata da molte collaborazioni con la Rai e da programmi di grande successo come “Sottovoce”. Marzullo è un volto noto per il suo stile unico e la sua capacità di intervistare personaggi di spicco in modo approfondito ed emozionale.

In conclusione, Gigi Marzullo è un giornalista e conduttore televisivo italiano molto stimato nel panorama mediatico italiano. Nonostante l’età pensionabile, continua a lavorare con passione e dedizione, dimostrando la sua grande professionalità e il suo amore per il mondo della televisione. La sua carriera è stata caratterizzata da programmi di successo come “Sottovoce” e da numerose collaborazioni con la Rai. Oltre al suo lavoro, Marzullo ha una vita privata che include il matrimonio con Antonella De Iuliis e una precedente relazione con l’attrice Delphine Forest. In definitiva, Gigi Marzullo è un vero e proprio punto di riferimento nel giornalismo italiano e continuerà a essere apprezzato per le sue capacità di conduttore e giornalista.

