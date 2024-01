IOS 17.3: ecco le ultime notizie e possibile data di uscita

L’atteso aggiornamento del sistema operativo di Apple, iOS 17.3, sembra essere prossimo al suo rilascio. Gli utenti iPhone sono impazienti di mettere le mani su questa nuova versione, che promette di introdurre importanti miglioramenti in termini di sicurezza. Già online circolano diverse beta che anticipano le nuove funzionalità che saranno disponibili.

La prima beta di iOS 17.3 è stata rilasciata a metà dicembre, segnando l’inizio del periodo di test. Nonostante alcuni problemi riscontrati nella seconda versione beta, che hanno causato il blocco di diversi iPhone, siamo ora alla terza build della beta. Questo processo di test è fondamentale per garantire che il nuovo software sia privo di bug e pronto per il rilascio globale.

Una delle caratteristiche più attese di iOS 17.3 è la “Protezione dispositivo rubato”. Questa funzionalità aggiunge un ulteriore livello di sicurezza per l’ID Apple e altri aspetti del dispositivo nel caso in cui un iPhone venga rubato e il codice di accesso del dispositivo venga compromesso. Apple sta quindi lavorando per rafforzare la sicurezza dei suoi dispositivi e proteggere i dati degli utenti.

Basandoci sui precedenti rilasci delle versioni .3 di iOS, possiamo ipotizzare che iOS 17.3 sarà disponibile per tutti entro la fine di gennaio, a meno di eventuali ritardi imprevisti. Ad esempio, le versioni 16.3 e 15.3 di iOS sono state entrambe rilasciate nell’ultima settimana di gennaio degli anni precedenti.

Considerando questo schema e il progresso attuale nel ciclo beta di iOS 17.3, possiamo ipotizzare che Apple potrebbe rilasciare la quarta beta nella settimana del 15 gennaio, la versione definitiva nella settimana del 22 gennaio e rendere pubblica la build nella settimana del 29 gennaio. Tuttavia, è importante notare che potrebbero verificarsi ritardi a causa di problemi imprevisti. Nonostante ciò, è probabile che Apple punti a lanciare l’aggiornamento entro la fine di gennaio, seguendo il modello degli anni precedenti.

Anche se la data esatta di rilascio di iOS 17.3 non è ancora stata confermata, gli indizi suggeriscono che gli utenti iPhone potrebbero aspettarsi l’aggiornamento entro la fine di gennaio. Con l’aggiunta della Protezione dispositivo rubato e altre possibili novità, questa versione del sistema operativo si preannuncia come un aggiornamento importante per la sicurezza e le funzionalità degli iPhone.

Continua a leggere su Mondo Cellulare: IOS 17.3: ecco le ultime notizie e possibile data di uscita