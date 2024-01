É sempre mezzogiorno | Ricetta crema parmentier e vellutata di carote di Daniele Persegani

Daniele Persegani continua a tenere le sue lezioni a ritmo sostenuto, mentre Giovanna Civitillo è ancora una volta oggetto delle sue attenzioni. Questa volta, il severo Prof ci insegna come preparare due deliziose creme: la crema parmentier e la vellutata di carote. La crema parmentier è un piatto di origine francese a base di patate, mentre la vellutata di carote è una zuppa dal sapore dolce e vellutato. Entrambe le ricette sono semplici da preparare e possono essere gustate come primo piatto o come piatto unico.

Per la crema parmentier, avremo bisogno di patate, porri, brodo vegetale, pane casereccio, rosmarino, olio, sale e pepe. Iniziamo tagliando le patate a rondelle e affettando i porri. In una pentola, mettiamo le patate e i porri e lasciamo soffriggere con un filo d’olio e del rosmarino per qualche minuto. Successivamente, copriamo il tutto con il brodo vegetale e lasciamo cuocere per un lungo periodo di tempo. Una volta che le patate sono cotte, frulliamo tutto con un mixer ad immersione. Possiamo anche tagliare alcune patate a bastoncini e farle cuocere nella crema di patate e porri allungata con un po’ d’acqua.

Passando alla vellutata di carote, avremo bisogno di carote, brodo vegetale, burro, farina, panna, noce moscata, cannella, sale e pepe. Iniziamo tagliando le carote a rondelle e le facciamo rosolare in una pentola con un filo d’olio. Dopo qualche minuto, copriamo le carote con il brodo vegetale e portiamo a cottura. Preleviamo solo le carote e le frulliamo con un mixer ad immersione. In un pentolino, facciamo sciogliere il burro, uniamo la farina e lasciamo soffriggere qualche istante. Successivamente, uniamo il roux ottenuto al brodo in cui abbiamo cotto le carote e mescoliamo subito con una frusta. Aggiungiamo anche la panna e le carote frullate e, mescolando, portiamo il tutto a bollore. Se gradito, possiamo profumare la vellutata con noce moscata e cannella.

Per accompagnare entrambe le creme, possiamo preparare un pollo croccante. Tagliamo il petto di pollo a dadini e saltiamolo in padella con una noce di burro, semi di sesamo, sale e pepe. Una volta pronto, possiamo servire il pollo croccante sopra la vellutata di carote.

Se desiderate vedere la preparazione di queste ricette, potete trovarle su RaiPlay. Ricordiamo che questo articolo è solo un riassunto delle ricette presentate nella trasmissione “É sempre mezzogiorno” e non proviene dal blog o sito ufficiale del programma. Le immagini delle ricette sono tratte dai siti ufficiali, dagli streaming o dai social dei programmi.

Buon appetito!

