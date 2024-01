É sempre mezzogiorno | Ricetta linzer torte di Barbara De Nigris

La chef Barbara De Nigris torna in cucina per deliziarci con la sua ricetta della linzer torte, un dolce tradizionale austriaco a base di pasta frolla e confettura di frutti rossi. Questa versione della ricetta prevede l’uso di nocciole e mandorle per arricchire il sapore della frolla, insieme a spezie come cannella, cardamomo e chiodi di garofano.

Gli ingredienti necessari per realizzare la linzer torte sono il burro, lo zucchero, il sale, le uova, i chiodi di garofano, la scorza di limone, le nocciole e le mandorle, la farina, il grano saraceno, il lievito per dolci, la cannella, il cardamomo, l’estratto di vaniglia, il cacao, la confettura di ribes rossi, le mandorle a lamelle e lo zucchero a velo.

Per preparare la frolla, si frullano le nocciole e le mandorle con lo zucchero e la farina, ottenendo una farina fine. In una ciotola o in una planetaria, si monta il burro morbido con lo zucchero fino a ottenere una crema. Si aggiunge la farina di frutta secca e si lavora l’impasto. Si incorpora la scorza grattugiata di limone e le spezie, quindi si aggiunge un uovo per volta, continuando a lavorare. Si aggiungono poi la farina 00, la farina di grano saraceno, il cacao amaro in polvere e il lievito per dolci, continuando a lavorare fino a ottenere un composto omogeneo. L’impasto viene avvolto nella pellicola e lasciato riposare in frigorifero per almeno 4 ore o una notte intera.

Dopo il riposo, si stende la frolla con il mattarello fino ad ottenere uno spessore di circa un centimetro. Si utilizza il disco ottenuto per foderare una tortiera imburrata ed infarinata. Si spalma la confettura di ribes rossi sulla base e si creano delle strisce con la frolla rimanente, disposte sulla confettura a formare una graticola. Si sigillano i bordi con una forchetta e si cuoce in forno caldo statico a 180° per 45 minuti.

Per la decorazione, si tostano le mandorle a lamelle in una padella. In un pentolino, si scalda un cucchiaio di confettura di ribes e si spennella il bordo della crostata con la confettura sciolta. Si aderiscono le mandorle tostate al bordo della crostata. Infine, prima di servire, si spolvera la linzer torte con dello zucchero a velo.

La linzer torte di Barbara De Nigris è un dolce dal sapore intenso e avvolgente, ideale per le fredde giornate invernali. La pasta frolla arricchita con nocciole e mandorle dona una consistenza croccante e un gusto unico, mentre la confettura di ribes rossi conferisce un tocco di acidità e freschezza. Provate questa deliziosa ricetta e lasciatevi conquistare dal suo irresistibile fascino.

Il video della ricetta è disponibile su RaiPlay, dove è possibile anche trovare altre gustose ricette presenti nel programma “È sempre mezzogiorno”. Ricordate che questo articolo è solo un taccuino in cui annotare ingredienti e procedimenti delle ricette più interessanti, e non è il blog ufficiale delle trasmissioni menzionate. Le immagini delle ricette sono tratte dai siti ufficiali e dai canali social dei programmi.

Buon appetito!

Continua a leggere su MediaTurkey: É sempre mezzogiorno | Ricetta linzer torte di Barbara De Nigris