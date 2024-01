É sempre mezzogiorno | Ricetta pasta Trinacria di Giusina Battaglia

La pasta Trinacria di Giusina Battaglia è un primo piatto che ci trasporta direttamente in Sicilia. Durante la trasmissione televisiva “É sempre mezzogiorno” su Rai1, Giusina, amata conduttrice di Food Network, ha condiviso con noi questa deliziosa ricetta.

Per preparare la pasta Trinacria, avremo bisogno di alcuni ingredienti semplici ma gustosi. Prendiamo 300 g di pennette rigate, 6 carciofi, 1 cipolla, 1 bicchiere di vino bianco, 2 latte di pomodori pelati, pangrattato, prezzemolo, olio, sale e pepe.

Iniziamo pulendo accuratamente i carciofi, rimuovendo le foglie esterne, la parte spinosa e la peluria interna. Dobbiamo anche conservare la parte più tenera del gambo. Una volta puliti, immergiamo i carciofi in acqua acidulata con succo di limone per evitare che si ossidino. Dopo qualche minuto, scoliamo i carciofi e li tagliamo a fettine sottili.

In una padella, facciamo soffriggere la cipolla tritata in abbondante olio. Aggiungiamo le fettine di carciofi e un pizzico di sale, lasciando cuocere per alcuni minuti. Successivamente, sfumiamo con il vino bianco e lasciamo cuocere fino a quando i carciofi si sono ammorbiditi. Aggiungiamo quindi i pomodori pelati e continuiamo la cottura per almeno 20 minuti, aggiungendo anche del prezzemolo tritato per dare sapore al condimento.

Nel frattempo, prepariamo la mollica. In una padella, mettiamo il pangrattato con un generoso filo d’olio, un pizzico di sale e un pizzico di zucchero. Mescolando continuamente, facciamo dorare la mollica fino a quando diventa croccante.

Cuociamo la pasta in abbondante acqua salata e, una volta cotta al dente, la scoliamo e la saltiamo con il condimento ai carciofi e una manciata di mollica abbrustolita. Possiamo servire il piatto con una generosa spolverata di mollica atturrata per aggiungere un tocco di croccantezza.

Se desiderate vedere la ricetta completa, potete trovare il video della trasmissione “É sempre mezzogiorno” su RaiPlay. Ricordatevi che questo sito non è ufficiale, ma solo un “taccuino” in cui annotiamo le ricette più interessanti. Le immagini delle ricette sono tratte dai siti ufficiali, dalle trasmissioni in streaming e dai canali social dei programmi.

Ora non resta che augurarvi buon appetito! Provate questa pasta Trinacria di Giusina Battaglia e lasciatevi conquistare dai sapori autentici della cucina siciliana.

Continua a leggere su MediaTurkey: É sempre mezzogiorno | Ricetta pasta Trinacria di Giusina Battaglia