É sempre mezzogiorno | Ricetta pizza speck e funghi di Fulvio Marino

Il panettiere piemontese Fulvio Marino è famoso per le sue deliziose ricette e oggi ci propone una pizza squisitamente invernale: la pizza speck e funghi. Gli ingredienti necessari per preparare questa gustosa pizza sono: farina 0, farina tipo 2, acqua, lievito di birra, sale, olio, semola da spolvero, funghi champignon, speck, mozzarella, gorgonzola, aglio, prezzemolo, erba cipollina e olio extravergine d’oliva.

Per preparare l’impasto della pizza, si deve mescolare la farina 0 con la farina tipo 2, il lievito di birra fresco sbriciolato e gran parte dell’acqua fredda. Si continua mescolando fino a ottenere un impasto omogeneo. Successivamente, si aggiunge il sale, l’acqua rimasta e si impasta per qualche minuto. Infine, si aggiunge l’olio e l’impasto viene lavorato fino a farlo assorbire completamente. L’impasto viene poi coperto con un telo e lasciato riposare in frigorifero per 24 ore.

Dopo il riposo in frigorifero, l’impasto viene diviso in 4 parti uguali e ripiegato su se stesso, formando 4 sfere lisce. Ogni sfera viene posizionata all’interno di una tortiera da 26 cm precedentemente oliata e coperta con un telo. Lasciare lievitare per 4 ore a temperatura ambiente.

Una volta lievitato, si stende ogni panetto all’interno della teglia, fino a raggiungere i bordi. Sulla superficie della pizza vengono distribuiti dadini di mozzarella, funghi champignon saltati in padella con olio, prezzemolo e aglio, e dei fiocchi di gorgonzola.

La pizza viene poi cotta in forno caldo e statico a 250°C per circa 16 minuti. All’uscita dal forno, si completa con fette di speck affettato ed erba cipollina tritata.

Se si è interessati, si può trovare il video di questa ricetta su RaiPlay, nel programma “É sempre mezzogiorno”. È importante precisare che questo articolo non è il blog o il sito ufficiale delle trasmissioni di cui si trascrive la ricetta, ma vuole essere solo un ‘taccuino’ su cui annotare gli ingredienti e le procedure delle ricette più interessanti. Le immagini delle ricette sono tratte dai siti ufficiali, dagli streaming e dai social media dei programmi.

In conclusione, la pizza speck e funghi di Fulvio Marino è una vera delizia invernale da gustare in compagnia. Seguendo questa ricetta, si potrà preparare una pizza fragrante e saporita che conquisterà il palato di tutti i commensali. Buon appetito!

