età, carriera, figli, stipendio, meme, Inter

Simone Inzaghi è l’attuale allenatore della prima squadra dell’Inter, che attualmente occupa la prima posizione in campionato ed è considerata una delle squadre favorite per la vittoria del titolo nel massimo campionato italiano. Inzaghi ha legato gran parte della sua carriera da calciatore alla Lazio, la squadra contro cui si sfiderà nelle semifinali della Supercoppa Italiana. Questo rappresenta un ritorno al passato per il tecnico piacentino, che ha mosso i primi passi nel calcio proprio con la società biancoceleste e ha trascorso la prima parte importante della sua carriera da allenatore lì.

Simone Inzaghi è nato a Piacenza il 5 aprile 1976, quindi ha attualmente 47 anni. Durante la sua carriera da calciatore, è stato un attaccante dotato di buona tecnica, anche se ha dovuto affrontare diversi problemi fisici che hanno costellato la sua carriera. Nonostante ciò, ha accumulato diverse presenze nella nazionale italiana e ha un palmares decisamente importante.

Inzaghi ha iniziato la sua carriera calcistica nella squadra della sua città natale, ma è stato prestato a giovane età a squadre come Carpi, Novara e Lumezzane, dove ha segnato i suoi primi gol. Successivamente è stato prestato al Brescello in Serie C1, prima di fare ritorno al Piacenza, dove si è affermato come titolare in Serie A, segnando 15 gol in 30 presenze nella sua prima stagione da titolare. Questa prestazione gli ha garantito il passaggio alla Lazio nella stagione successiva, che è stata anche la sua migliore dal punto di vista realizzativo, con ben 19 reti in tutte le competizioni, comprese quelle internazionali. Nel corso degli anni successivi, Inzaghi è stato meno continuo, ma è comunque riuscito a vincere un campionato italiano, tre Coppe Italia e due Supercoppe italiane. Inoltre, detiene il record di essere l’unico calciatore italiano ad aver segnato quattro gol in una partita di Champions League, nella vittoria della Lazio per 5-1 contro il Marsiglia.

Dopo aver concluso la sua carriera da calciatore, Inzaghi è rimasto alla Lazio come allenatore. Ha iniziato ad allenare le giovanili del club e ha gradualmente guidato i vari settori delle giovanili, fino ad arrivare alla squadra Primavera, con cui ha vinto la Coppa Italia di categoria. Nel 2016, dopo l’esonero di Stefano Pioli, Inzaghi ha assunto il ruolo di allenatore ad interim e successivamente è stato scelto come allenatore ufficiale a partire dalla stagione 2016/17. Alla Lazio, Inzaghi si è dimostrato un allenatore moderno ed efficace, portando sempre la squadra in zona europea e qualificandola per la Champions League.

Come allenatore della Lazio, Inzaghi ha vinto due Supercoppe Italiane e una Coppa Italia, risultati che gli hanno aperto le porte dell’Inter nel 2021. Con l’Inter, ha conseguito un secondo e un terzo posto nelle prime due stagioni, vincendo anche due Supercoppe Italiane e due Coppe Italia. Di recente, il suo contratto con l’Inter è stato rinnovato, con un accordo che prevede uno stipendio di base di 5,5 milioni di euro a stagione, oltre ai bonus.

Da calciatore, Inzaghi è stato sentimentalmente legato ad Alessia Marcuzzi dal 1998 al 2006. Attualmente è sposato da diversi anni con Gaia Lucariello, imprenditrice, con cui ha avuto due figli.

In conclusione, Simone Inzaghi è un allenatore di successo che ha legato gran parte della sua carriera al mondo della Lazio, sia come calciatore che come allenatore. Attualmente guida l’Inter, una delle squadre più forti del campionato italiano, e sta ottenendo ottimi risultati. La sua carriera è stata caratterizzata da successi sia da calciatore che da allenatore, e il suo contributo al calcio italiano è indiscutibile.

