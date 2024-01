Marcello Cirillo: età, Demo Morselli, moglie, capelli, figli

Marcello Cirillo, noto cantante, conduttore televisivo, attore teatrale e regista teatrale, sarà ospite nel salotto televisivo de La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo, su Rai Uno. Cirillo è uno dei volti più famosi della televisione italiana, con una carriera che abbraccia palchi e scene fin dagli anni Ottanta.

Marcello Cirillo è nato il 24 maggio 1958 a Caulonia, in Calabria. Oggi ha 66 anni ed è del segno dei Gemelli. Oltre a essere un cantante di successo, è anche un attore e regista teatrale di grande talento. È noto anche per aver fatto parte del duo musicale Antonio & Marcello, insieme ad Antonio Maiello, a partire dal 1976.

Il duo ha raggiunto il successo dopo un incontro in uno studio di registrazione e ha ottenuto grande notorietà nei piano bar romani. Nel 1983, sono stati invitati a esibirsi al Festival di Sanremo, iniziando così un periodo di grande successo nella loro carriera. Hanno partecipato a numerosi programmi televisivi di successo, affiancando anche Loretta Goggi in Canzonissime nel 1987. Nel 1996, hanno fatto il loro debutto nel teatro.

Dopo 20 anni di collaborazione artistica, nel 1999 il duo si è sciolto e Marcello Cirillo ha intrapreso la sua carriera da solista. È stato ospite nel programma Mezzogiorno in famiglia su Rai Due e ha condotto vari programmi radiofonici di successo. Nel 2009, ha iniziato a condurre I Fatti Vostri, programma che ha portato avanti per alcuni anni. Oltre alla sua carriera televisiva, Cirillo ha avuto un grande successo anche come attore teatrale, partecipando a numerose rappresentazioni di successo.

Nel 2017, Marcello Cirillo ha lasciato la conduzione de I Fatti Vostri per dedicarsi alla sua scuola di musica, ma non ha abbandonato del tutto la televisione. Negli ultimi anni, insieme a Demo Morselli, ha intrapreso un tour estivo e un coro gospel natalizio.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Marcello Cirillo è sposato da molti anni con una donna di nome Antonella, che ha incontrato in un locale alcuni anni fa. Dal loro matrimonio sono nate due figlie, Maria Elisa e Maria Sofia, che li hanno resi nonni di tre nipoti. La famiglia è molto riservata e non si hanno molte informazioni su di loro.

Marcello Cirillo è un artista poliedrico e di grande successo, che ha lasciato un segno indelebile nel mondo della musica, del teatro e della televisione italiana. La sua carriera è stata ricca di momenti indimenticabili e il suo talento ha conquistato il pubblico in modo unico e originale. La sua partecipazione a La Volta Buona sarà un’occasione per scoprire ancora di più sul suo percorso artistico e sulla sua vita privata.

