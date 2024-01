A tavola con Csaba | Ricetta cheesecake alla zucca

Nella nuova serie televisiva Food Network “A tavola con Csaba”, lo chef Csaba Dalla Zorza ha condiviso una deliziosa ricetta tratta dal suo ultimo libro di cucina. Oggi vi sveliamo tutti i segreti per preparare una gustosa cheesecake alla zucca, un dolce perfetto per sorprendere i vostri ospiti durante una cena speciale o semplicemente per coccolarvi con un dessert goloso.

La ricetta richiede pochi ingredienti, ma il risultato è un trionfo di sapori e profumi autunnali. Per preparare questa cheesecake avrete bisogno di 450 g di purea di zucca, 240 g di robiola, 50 g di formaggio di capra spalmabile, 250 g di zucchero di canna, 85 g di farina, 4 uova, 180 ml di panna liquida, 1 cucchiaio di estratto di vaniglia, mezzo cucchiaino di zenzero in polvere, 1 cucchiaino di cannella, mezzo cucchiaino di noce moscata e 4-5 bacche di cardamomo.

Per iniziare, dovrete privare la zucca della buccia e dei semi. Cuocetela in padella o in forno senza aggiungere acqua, utilizzando solo il coperchio per trattenere l’umidità. Una volta cotta, frullate la zucca fino ad ottenere una crema densa e setosa.

Successivamente, in una ciotola, mettete la robiola e il formaggio di capra spalmabile. Aggiungete lo zucchero di canna (o bianco) e l’estratto di vaniglia. Mescolate bene tutti gli ingredienti fino ad ottenere una crema omogenea e senza grumi.

A questo punto, aggiungete le uova una alla volta, alternandole con la farina e le spezie in polvere, ovvero zenzero, cannella, noce moscata e cardamomo. Mescolate il tutto con una frusta fino a ottenere un composto liscio e uniforme.

Ora è il momento di aggiungere la purea di zucca e successivamente la panna liquida. Mescolate bene tutti gli ingredienti fino a ottenere un composto omogeneo e dalla consistenza vellutata.

Preparate una tortiera imburrata e foderatela con della carta forno, facendo attenzione ad imburrare anche la carta stessa. Versate l’impasto nella tortiera e livellatelo con una spatola per ottenere una superficie uniforme.

Cuocete la cheesecake in forno caldo e statico a 180°C per circa 65-70 minuti. Una volta cotta, lasciatela raffreddare completamente prima di tagliarla a fette.

Per una presentazione ancora più golosa, potete servire la cheesecake con dei ciuffi di panna montata.

Questa cheesecake alla zucca è un dolce che combina la morbidezza della zucca con la cremosità dei formaggi e il mix di spezie che donano un tocco di calore e profondità al dessert. È perfetta per l’autunno e sarà sicuramente apprezzata dai vostri ospiti.

Ricordate che questo articolo non è tratto dal blog o dal sito ufficiale delle trasmissioni menzionate, ma è solo un taccuino personale in cui vengono appuntate le ricette più interessanti. Le immagini delle ricette sono tratte dai siti ufficiali e dai servizi di streaming dei programmi televisivi.

Preparate questa delizia e deliziate i vostri ospiti con una cheesecake alla zucca che conquisterà tutti i palati. Buon appetito!

