Ecco i nuovi Tecno Phantom, smartphone pieghevole economici: quanto costano?

Secondo gli esperti e gli analisti, il mercato degli smartphone pieghevoli rappresenta attualmente solo il 5-6% delle vendite totali degli smartphone, ma si prevede che questa percentuale aumenterà nel tempo. Nonostante la crescita del settore, ci sono ancora pochi brand e modelli disponibili sul mercato, ma questa situazione sta cambiando rapidamente. Un nuovo concorrente in arrivo su questa nicchia di mercato è Tecno Phantom, un’azienda cinese con sede a Shenzhen, che ha recentemente introdotto due nuovi smartphone pieghevoli nella serie Phantom.

Ciò che rende questi dispositivi particolari è la presenza di un display circolare sulla parte esterna, un design interessante e innovativo. Inoltre, sembra che i prezzi di questi smartphone sul mercato occidentale siano significativamente inferiori rispetto alla concorrenza. Questo potrebbe essere un fattore determinante per il successo dei dispositivi Tecno Phantom.

I due modelli presentati da Tecno Mobile sono il Tecno Phantom V Flip e il Tecno Phantom V Fold. Questi dispositivi sono stati presentati ufficialmente nel 2023 e si prevede che saranno disponibili anche in Europa occidentale, compresa l’Italia, nel corso dei prossimi mesi. Rispetto alla prima generazione, i nuovi modelli offrono caratteristiche interessanti sia dal punto di vista del design che delle specifiche tecniche.

Mentre i primi modelli avevano un prezzo compreso tra i 900 e i 1000 dollari statunitensi, si prevede che i nuovi modelli avranno un prezzo di partenza inferiore a 700 euro. Nonostante il prezzo più basso, i dispositivi sembrano essere di alta qualità e offrono caratteristiche software avanzate. Tecno Mobile è un marchio già attivo in diverse parti del mondo, inclusa la Cina, le Americhe e l’Africa, ma presto potrebbe estendere la sua presenza anche in Europa.

I nuovi smartphone Tecno Phantom saranno dotati del sistema operativo Android 14 e avranno un potente processore MediaTek Dimensity 9000+. Inoltre, si prevede che avranno 12 GB di RAM, mantenendo così una base solida di prestazioni. L’azienda potrebbe annunciare ufficialmente l’arrivo dei dispositivi in Europa nelle prossime settimane.

In conclusione, il mercato degli smartphone pieghevoli sta vivendo una crescita significativa e l’arrivo di nuovi concorrenti come Tecno Phantom potrebbe contribuire ulteriormente a questa tendenza. I dispositivi Tecno Phantom si distinguono per il loro design innovativo e per i prezzi competitivi rispetto alla concorrenza. Con caratteristiche tecniche avanzate e la promessa di un’esperienza utente di alta qualità, questi smartphone sono destinati a diventare una scelta interessante per coloro che cercano dispositivi pieghevoli accessibili.

