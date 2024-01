età, vita privata, carriera, amicizia con Maria De Filippi

Sabrina Ferilli è una famosa e ammirata attrice italiana conosciuta per la sua bellezza mediterranea e la sua simpatia. Nata il 28 giugno 1964 a Fiano Romano, ha trascorso un’infanzia felice con la sua famiglia, composta da suo padre Giuliani, una figura di spicco della politica italiana, sua madre e due fratelli, Pierpaolo e Cristina. Il padre di Sabrina ha avuto una grande influenza su di lei nel campo della politica, ma la sua famiglia l’ha sempre sostenuta nella sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Dopo aver completato gli studi, Sabrina ha deciso di dedicarsi alla recitazione e ha iniziato a frequentare circoli teatrali a Roma. Nonostante alcuni momenti di sconfitta, come il rifiuto al Centro Sperimentale di Cinematografia, Sabrina ha mantenuto la sua determinazione e ha continuato a perseguire il suo sogno. La sua dedizione e il suo talento l’hanno portata a una carriera di successo nel mondo dello spettacolo, dove è amata dal pubblico e molto apprezzata.

Già da giovane, Sabrina era ammirata per il suo talento e la sua bellezza, e ha iniziato ad ottenere ruoli teatrali sin da piccola. Nel 2000, ha posato per un calendario sexy per la rivista Max, che è diventato subito un grande successo e continua a essere richiesto online. Sabrina ha iniziato la sua carriera con ruoli minori e comparse, ma questi le hanno aperto le porte verso il successo. I suoi primi film includono “Americano Rosso,” “Caramelle da uno sconosciuto,” e “Diario di un vizio”.

La svolta nella carriera di Sabrina è arrivata nel 1994 con il film “La vita è bella” di Paolo Virzì, in cui ha ottenuto il ruolo principale. Da allora, ha collezionato numerosi successi cinematografici, spesso associati ai Cinepanettoni, lavorando con artisti famosi come Massimo Boldi e Cristian De Sica. Ha recitato in film come “Natale a Beverly Hills,” “Natale a New York,” e “La grande bellezza”. Inoltre, ha partecipato a programmi di successo come Italian’s Got Talent, Tu si que vales e C’è Posta per te. Nel 2022, è stata anche co-conduttrice del Festival di Sanremo insieme ad Amadeus.

Nonostante la sua fama nel mondo dello spettacolo, Sabrina Ferilli ha sempre protetto la sua vita privata. Tuttavia, è noto che ha una stretta amicizia con Maria De Filippi, con cui condivide non solo il palcoscenico televisivo, ma anche un legame profondo al di fuori del lavoro. Riguardo alla sua vita amorosa, Sabrina è stata sposata in passato con un avvocato di nome Andrea Perone, ma il matrimonio si è concluso a causa di tradimenti. Non si sa molto di questa parte della sua vita, poiché l’attrice ha sempre mantenuto la riservatezza su questi dettagli.

Nel 2011, Sabrina ha sposato Flavio Cattaneo, amministratore delegato della Telecom. Il loro matrimonio è stato segreto e si è saputo solo nel 2014. Da allora, la coppia ha mantenuto una relazione solida e discreta. Nonostante la loro unione, Sabrina e Flavio non hanno avuto figli biologici. Tuttavia, l’attrice ha espresso il desiderio di adottare un bambino in difficoltà, preferendo questa strada all’avere figli propri.

