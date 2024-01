Giusina in cucina | Ricetta focaccia dolce di Giusina Battaglia

Nella sua ultima serie televisiva intitolata “Giusina in cucina”, la famosa chef Giusina Battaglia ha svelato i segreti per preparare una deliziosa focaccia dolce siciliana. Questo episodio si è concentrato sulla cucina siciliana, offrendo uno spaccato autentico dei gusti e dei sapori dell’isola.

La ricetta della focaccia dolce è stata svelata durante la trasmissione e può essere trovata anche nel suo nuovo libro di cucina, appena pubblicato, e sul suo sito web, giusinaincucina.com. Per preparare questa prelibatezza, sono necessari diversi ingredienti e un procedimento preciso.

Gli ingredienti necessari per la focaccia dolce sono: farina manitoba, farina 00, latte, olio di semi, lievito di birra, acqua, zucchero, sale, burro e zucchero semolato. Una volta raccolti tutti gli ingredienti, si può procedere alla preparazione della focaccia dolce.

Il procedimento richiede di sciogliere il lievito di birra fresco nel latte. Successivamente, in una planetaria, si devono unire le due farine, la farina 00 e la farina manitoba, insieme al lievito sciolto nel latte e all’acqua (che può essere sostituita con altro latte). Con l’ausilio del gancio della planetaria, si comincia ad impastare il tutto. Dopo qualche minuto, si aggiungono lo zucchero, l’olio di semi e il sale, continuando ad impastare per almeno 10 minuti.

Una volta ottenuto un impasto liscio e omogeneo, si copre con un panno e si lascia lievitare al caldo per almeno 2 ore, fino a quando non raddoppia di volume. Successivamente, si imburra una teglia rettangolare e si stende l’impasto all’interno, facendo attenzione a raggiungere i bordi della teglia. Ancora una volta, si copre l’impasto e si lascia lievitare fino a quando raddoppia di volume.

Una volta che l’impasto ha lievitato, si procede a premere delicatamente con le dita in alcuni punti, creando le caratteristiche fossette della focaccia. A questo punto, si spennella la superficie della focaccia con del burro fuso e si spolvera con abbondante zucchero semolato.

Infine, la focaccia dolce va cotta in forno statico preriscaldato a 200°C per 10 minuti, dopodiché si abbassa la temperatura a 180°C e si cuoce per altri 10 minuti. Una volta terminata la cottura, la focaccia dolce è pronta per essere gustata.

Questa ricetta può essere personalizzata aggiungendo dell’uvetta o delle gocce di cioccolato all’impasto, per dare un tocco ancora più goloso alla focaccia. Se si è interessati ad altre ricette di Giusina, è possibile trovarle sul suo sito web e nel suo nuovo libro. È importante ricordare che questo articolo non è il blog o il sito ufficiale delle trasmissioni televisive, ma vuole essere solo un “taccuino” dove segnare gli ingredienti e i procedimenti delle ricette più interessanti.

Per chi fosse interessato, le immagini delle ricette possono essere trovate sul sito ufficiale di Food Network e su altri siti di streaming e social media. Non vediamo l’ora di provare questa ricetta della focaccia dolce di Giusina Battaglia e di gustare un autentico pezzo di cucina siciliana preparata in modo casalingo!

